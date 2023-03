Za poslední desítky hodin se toho hodně událo. Hnutí ANO opustil náměstek primátora Karel Malík, který coby sedmý člen přešel do klubu Nezařazených Tomáše Macury. Na možné koaliční modely to mělo jen nepatrný dopad jednoho hlasu. Mnohem výraznější hybnou silou se stal pakt uzavřený mezi Ostravakem a Starosty pro Ostravu, kteří si přislíbili, že budou jednat o koalici společně.

Primátor Tomáš Macura zůstává po vystoupení z hnutí součástí klubu zastupitelů ANO. Tomáš Macura je vyloučen z klubu zastupitelů. Tomáš Macura zakládá klub Nezařazení spolu se Zuzanou Bajgarovou, Kateřinou Šebestovou a Robertem Čepem. K Tomáši Macurovi se přidávají také Ondřej Němeček, Maxim Pachomov a Karel Malík. Koalice v zastupitelstvu města ztrácí nadpoloviční většinu. Novou favoritkou na post primátorky, navrženou hnutím ANO, se stává Hana Tichánková.

To je stručný souhrn toho nejpodstatnějšího, co se v Ostravě v od počátku minulého týdne událo. Začala už také ostrá vyjednávání o složení nové koalice.

Toto je pět nejpravděpodobnějších modelů, jak může nová koalice v Ostravě vypadat. V 55členném zastupitelstvu potřebuje koalice získat přinejmenším nadpoloviční většinu 28 hlasů, nejen stávající situace však ukazuje, že do takto vrtkavého podniku by šel málokdo. Budoucí koalice proto bude chtít mít nejméně 30 hlasů, patrně ještě víc.

VARIANTA 1

ANO (14), Spolu (9), Ostravak (8), Starostové (4) = 35 křesel

Současný počet mandátů

v zastupitelstvu Ostravy:



ČLENOVÉ STÁVAJÍCÍ KOALICE:

ANO 14, Spolu 9, Piráti 3



OPOZICE:

Ostravak 8, SPD 7, Nezařazení 7, Starostové 4, Ostravská levice 3

Nejpravděpodobnější složení nové koalice. Původně to vypadalo na skladbu bez Starostů, čímž by nedošlo k dalšímu rozšíření počtu zúčastněných subjektů, kdy už de facto pětičlenná koalice po volbách (ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti) byla označována co do šířky za hraniční. O moc by se navíc poměrně férově podělily tři subjekty s nejlepším podzimním volebním výsledkem.

Hnutí ANO by dosáhlo svého – „zrádci“ by přišli o funkce a hnutí zůstalo u moci i s primátorským křeslem. Koalice Spolu by se nemusela bát vendety v klíčových městských obvodech, kde vládne právě ANO. V posledních hodinách však Ostravak uzavřel dvojblok se Starosty pro Ostravu a ústně si přislíbili, že do vyjednávání půjdou společně. Tím se uskupení o celkové síle 12 hlasů dostalo mezi téměř neopominutelné hráče politické rulety v Ostravě.

Pravděpodobnost podle Deníku: 40 %

VARIANTA 2

Spolu (9), Ostravak (8), Nezařazení (7), Starostové (4) = 28 křesel

V podstatě jediná myslitelná varianta bez hnutí ANO a také jediná, při níž se může stát primátorem Jan Dohnal. Byl by to však velký šok už jen z toho důvodu, že mandáty všech zúčastněných stran by daly dohromady jen 28 křesel v zastupitelstvu, tedy naprosto minimální většinu. Čistě teoreticky připadají v úvahu ještě Piráti, čímž by se koaliční síla dostala na už jistějších 31 křesel, s nimi ale odmítá spolupracovat Ostravak a dlouhodobě je kritizuje. Byli by schopni udělat ústupek? Nad Spolu by se pořád vznášela hrozba vendety v obvodech, kde vládne hnutí ANO (Poruba, Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava).

Pravděpodobnost podle Deníku: 20 %

Kdo jsou lídři?

Kandidátkou hnutí ANO na post primátorky byla zvolena Hana Tichánková, koalici Spolu vede Jan Dohnal, lídrem Ostravaka je Lukáš Semerák, SPD vede Peter Harvánek, Nezařazení se opírají o Tomáše Macuru, Starosty pro Ostravu vede Jiří Jureček, Piráty Andrea Hoffmannová a Ostravskou levici Martin Juroška.

VARIANTA 3

ANO (14), Spolu (9), Nezařazení (7), Piráti (3) = 33 křesel

Co do počtu silná koalice, co do pravděpodobnosti však slabší. Prakticky by se ve stávajícím rozložení sil na městě nic zásadního nezměnilo, pouze by 7 „ex-babišovců“ obléklo jiný kabát a personálně by se upravily pozice primátora a náměstků převážně ve prospěch stávajících členů ANO, byť s ohledem na úbytek mandátů už ne tak výrazně. Obě strany si spolupráci dokážou představit (což je ale spíše tradiční povolební rétorika před zabouchnutím si některých dveří).

Hana Tichánková by se každopádně podle svých slov ráda vyhnula tomu, že bude v radě sedět přímo s Tomášem Macurou. Ten zase na twitteru zjednodušeně řečeno poznamenal, že zvolilo-li si Tichánkovou ANO za kandidátku na primátora, musí být v krizi.

To mluví z obou stran za vše. Navíc i přes jakékoli úmluvy by se ve vzduchu jistě vznášela postranní nedůvěra a možné obavy z vražení kudly do zad. Piráti jsou spíše modlícími se přihlížejícími.

Pravděpodobnost podle Deníku: 15 %

VARIANTA 4

ANO (14), Ostravak (8), Nezařazení (7), Starostové (4) = 33 křesel

V podstatě obdoba situace z druhé varianty. Opět by zůstaly ve hře spory hnutí ANO a klubu Nezařazených, jejichž lídři si nemohou přijít na jméno, natož aby s chladnou hlavou vyjednávali, navíc by museli jít od válu silní partneři z koalice Spolu, s níž přitom hnutí ANO jednání začíná coby s nejočekávanějším partnerem. Skončili by také Priáti, s nimiž odmítá jednat Ostravak, takže by šlo z velké části o obměnu dosavadního koaličního modelu ve prospěch varianty, která přináší více rizik a nejistoty než důvěry.

Pravděpodobnost podle Deníku: 10 %

DALŠÍ VARIANTY

Čistě teoreticky je možné cokoli. Tedy jakýkoli „guláš“, který zajistí 28, spíše však 30 a více křesel. A nemyslete si, že jednotlivé partaje tyto scénáře na papíry rovněž nekreslí. Nakonec ale přijdou na to, že je ve vzduchu až příliš mnoho třecích ploch, nejistoty, nezkušenosti či velké ohrožení kontinuity vývoje města.

V dosud nenastíněných modelech by v podstatě každá ze stran musela učinit velké ústupky v tom, s kým je jim zapovězeno paktovat, komu (ne)budou důvěřovat a jak k tomu v konečném důsledku přijdou Ostravané i samotné město, které jim – byť ještě poměrně za dlouho – vystaví politické vysvědčení ve volbách.

Jednou z takových možností je třeba spolupráce ANO, Spolu, Starostů a Pirátů (30 křesel), čímž by ale Starostové pošlapali čerstvě uzavřený pakt s Ostravakem. Zejména ze strany Starostů ale tak jisté potvrzení dohody jako ze strany Ostravaka nepřišlo, proto ani tuto možnost nelze zcela vyloučit.

Pak by ale mohl couvnout i Ostravak a opět připadala ve hře i původní nejpravděpodobnější možnost, tedy koalice ANO, Spolu a Ostravaka (31 křesel). Dosud v žádném byť jen trochu pravděpodobném modelu Deníku nefigurují SPD a Ostravská levice, proti kterým se naprostá většina subjektů vymezuje, byť nyní diplomaticky hovoří o tom, že se sejdou s každým.

Pravděpodobnost podle Deníku: 15 %

