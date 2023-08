VIDEO: V Česku už ne. Kuřáci z MS kraje jezdí pro levné cigarety do Polska

Do Polska vyráží stále víc a víc Čechů. Kromě levnějších potravin nebo pohonných hmot zde vycházejí lépe i tabákové výrobky. Každá třetí vykouřená krabička cigaret v Moravskoslezském kraji je zakoupena v Polsku. Podle ekonoma jsou daně u tabákových výrobku příliš vysoké a stát poté přichází o miliardy korun. „V Česku už cigarety nekupuji. To si tady raději sjedu nakoupit jídlo, načepuju benzin a vezmu si karton cigaret,“ popisuje jeden z Čechů, který si do Polska přijel nakoupit.