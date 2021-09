„Je to velmi povedená prodejna. Shodou okolností jsem tady dříve chodívala na kávu za svou druhou vášní. Nikdy by mě přitom nenapadlo, jak lze prostory krásně přebudovat,“ svěřila se Deníku na místě čtenářka Katka.

Ve dvou patrech lidé naleznou vše, na co byli zvyklí, navíc zde knihkupci chtějí pořádat pravidelně také autogramiády a další akce pro lidi. První chtějí uspořádat zhruba za týden.

„Je to naše 38. prodejna a rozlohou patří určitě mezi prodejny, které definujeme jako velké,“ řekl Deníku marketingový manažer Knih Dobrovský Adam Pýcha s tím, že menší knihkupectví provozuje společnost ještě v Géčku u Globusu.

Ani jedna ze stran už si nepřeje jitřit emoce, které květnové stažení mříží ostrahou obchodního centra Forum Nová Karolina přineslo. Obě strany se následně dohodly na fungování provozovny do února příštího roku a knihkupci tak měli dostatek času promyslet, co dál.

