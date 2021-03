Humanitární organizace ADRA v Ostravě ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava reagují na zvýšenou poptávku po základních potravinách ze strany obyvatel města. Ti se dostávají z důvodu přetrvávající epidemie koronaviru do čím dál větších finančních problémů. Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava se proto stane výdejním místem, kde si lidé budou moci vyzvednout nejenom základní potraviny, ale i respirátory a chirurgické roušky.

„V posledních týdnech nás oslovilo několik pracovníků sociálních odborů městských obvodů s tím, že se na ně obracejí obyvatelé Ostravy s prosbou o zajištění základních potravin. Občané volají i do ostravské potravinové banky, která ale jednotlivcům pomoc neposkytuje. Podle našich informací to většinou nejsou dlouhodobí příjemci sociálních dávek. Jedná se spíše o lidi, kteří jsou z důvodu různých opatření a omezení souvisejících s epidemií koronaviru již téměř rok bez stabilního příjmu. Mohou to být rodiče samoživitelé, senioři, ale i živnostníci nebo podnikatelé, kteří museli uzavřít své služby nebo provozovny. A právě jim chce naše organizace nabídnout pomoc z bezvýchodné situace“, uvádí Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA v Ostravě.

Podobnou výpomoc nabízela Ostravská ADRA už loni na jaře, kdy se řada příjemců ošetřovného dostalo do problémů díky tomu, že jejich dávky přicházely se zpožděním. Po roce se tato cílová skupina rozšířila o další občany, kteří trpí nouzí.

Výdejní místo Dobrovolnického centra ADRA Ostrava se nachází v ulici Martinovská 164 v Ostravě-Martinově. To bude otevřeno každé úterý od 8 do 16 hodin, nebo v jiné dny po domluvě na telefonním čísle 733 485 548. K dispozici budou nejenom základní potraviny, ale i respirátory a chirurgické roušky.