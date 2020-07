Zatímco v minulých letech návštěvníci mohli na jednu vstupenku navštívit Bolt Tower v Dolních Vítkovicích a vyhlídkovou věž Ostravské radnice, letos je záběr širší.

Takzvaná „4 Vstupenka“ je výsledkem spolupráce města, Slezskoostravského hradu, Dolních Vítkovic a Landek Parku. Oslovit má jak turisty, tak Ostravany. V prodeji už je na pokladnách a recepcích zapojených atraktivních míst.

Umožní vstup do expozic Landek Parku, na vyhlídkovou věž Nové radnice, do prostorů Slezskoostravského hradu a do nejatraktivnějších míst Dolních Vítkovic, kde si mohou návštěvníci vybrat z Bolt Toweru nebo Světa techniky.

Platnost nové ostravské „4 Vstupenky“ je šest měsíců ode dne jejího zakoupení a po tuto dobu ji lze čerpat i průběžně. Stojí buďto 489 korun pro jednotlivce, nebo 1 479 korun v podobě rodinného vstupného.