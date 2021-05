Trestní oznámení souvisí s poskytováním informací prezidentovi republiky, firma by dnes měla kvůli únikům informací podat další trestní oznámení, sdělil Ondruš Ekonomickému deníku.

"Bylo zatím pouze jedno trestní oznámení na jednání policejního prezidenta, a to v souvislosti s poskytováním informací prezidentovi České republiky. Prezident republiky do médii potvrdil, že informace pro svůj projev měl mimo jiné od Švejdara. Druhé trestní oznámení směřující na jeho angažmá na schůzce s ministrem vnitra se připravuje a jeho podání předpokládám během dnešního dne. Trestní oznámení bylo podáno jménem společnosti Imex Group, která je v dané trestní věci poškozenou,“ sdělil Ondruš Ekonomickému deníku.

Podle textu oznámení mohl Švejdar v blíže neustanovené době roku 2020 a 2021 protiprávně získat od ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, nebo od jemu služebně podřízených osob, informace z přípravného řízení trestního k případu, který je obecně znám jako kauza Vrbětice.

Následně přijal pozvání prezidenta Miloše Zemana ke schůzce, jejímž předmětem údajně bylo poskytnutí podrobných informací ke kauze Vrbětice. Na setkání s prezidentem Švejdar podle oznámení protiprávně předal dosud veřejnosti neznámé informace o kauze Vrbětice.

Zeman je pak podle Ondruše alespoň z části a navíc zkresleně následně zveřejnil 25. dubna ve svém projevu na TV Prima, kde mimo jiné uvedl, že policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že je tam mohl provést jeden z majitelů firmy Imex. "Toto podezření je podle společnosti Imex zapotřebí buď vyvrátit, nebo potvrdit,“ stojí v trestním oznámení.

V dané věci lze podle Ondruše předpokládat, že na Švejdara směřovalo více trestních oznámení, popřípadě, že byl již ze strany GIBS vyzván k podání vysvětlení. Stejně tak již mohla inspekce zahájit úkony trestního řízení a začít zajišťovat podklady.

"Reakce policejního prezidenta je zcela logická a odpovídá situaci. O podání trestního oznámení se musel dozvědět až nyní, kdy lze předpokládat, že o nich nevěděl v okamžiku, kdy se poprvé dostavil na uzavření jednání Poslanecké sněmovny. Druhého jednání se již odmítl zúčastnit," sdělil Ekonomickému deníku Ondruš.

Švejdar to, že čelí trestnímu oznámení kvůli vyzrazení utajované skutečnosti, oznámil na twitteru.

1/3 Celá záležitost je natolik závažná, že ji odmítám hodnotit skrze pocity. Faktem je, že na jednání jsem byl, jakkoliv komentovat jeho obsah ale nebudu. Pohybujeme se v rovině činnosti zpravodajských služeb a také v rovině probíhajícího trestního řízení. — Jan Švejdar (@jan_svejdar) May 5, 2021

Kauza státního zástupce Zemana

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman si v souvislosti s vyšetřováním kauzy Vrbětice není vědom žádného pochybení ani překročení svých kompetencí při veřejném vystupování. Uvedl to dnes na webu. Doplnil, že o záměru ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) podat na něj kárnou žalobu se dozvěděl pouze z médií a nemůže se k němu blíže vyjádřit.

Šéf dozorového Krajského státního zastupitelství v Brně Jan Sladký sdělil, že informace ke kauze Zeman získával legitimním způsobem a že je při jednáních s ústavními činiteli využíval vždy na základě předchozích konzultací s dozorovým státním zástupcem i se Sladkým. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl serveru Lidovky.cz, že ke kárné žalobě nelze přistoupit.

Zeman ve vyjádření napsal, že postup při podávání informací odpovídal běžnému postupu jako u jiných kauz. "Klíčové bylo posouzení veřejného zájmu na informování veřejnosti. Dozorový státní zástupce dospěl k závěru, že tento veřejný zájem je dán. Jako představitel veřejné žaloby jsem zpřístupnil veřejnosti informace zpracované Krajským státním zastupitelstvím v Brně v rozsahu určeném ke zveřejnění," uvedl.

Benešová o úmyslu podat na Zemana kárnou žalobu hovořila v poslední době v médiích opakovaně. Server Novinky.cz dnes zveřejnil její vyjádření, že Zeman "zcela určitě" porušil svým veřejným vystoupením k vrbětické kauze zákon o státním zastupitelství, protože ve věci není dozorovým ani dohledovým státním zástupcem. Ministryně zopakovala, že se Zeman "pasoval do role jakéhosi generálního prokurátora". Podle ní předjímal výsledek živé kauzy.

"Obecné vyjádření o možných závěrech trestního řízení nepovažuji za předjímání," reagoval ve svém prohlášení Zeman. "V případech s mezinárodním přesahem je Nejvyšší státní zastupitelství činné, pokud je třeba zajistit koordinaci mezinárodní justiční spolupráce. Upozornit na rizika a nejistý výsledek takové justiční spolupráce s Ruskou federací nepovažuji za překročení svých pravomocí," podotkl.

Premiér Babiš řekl serveru Lidovky.cz, že s postupem Benešové nesouhlasí. "Jsem přesvědčen, že k podání kárné žaloby není možné přistoupit. Pavel Zeman byl na schůzky přizván. A to i na jednání vlády z důvodu záštity dané instituce. Nikdy se neřešil trestní spis," uvedl. S Benešovou už o věci mluvil a ministryně mu sdělila, že podnět k podání kárné žaloby obdržela od právního zástupce zbrojařské firmy Imex Group, která měla pronajaté vrbětické sklady. "Ona se tím musí z úřední povinnosti zabývat. Tento zástupce podává různé podněty a oznámení na různé vysoké funkcionáře. Podnět bude prověřen," dodal.