ČTK to za NAÚ sdělil Jiří Smrčka. Loni škola s žádostí neuspěla, a nemohla tak přijímat nové studenty. Počátkem letošního roku zaslala úřadu přepracovaný akreditační spis, v němž se snažila vypořádat s připomínkami úřadu, který fakultě například vytýkal nedostačující personální obsazení.

Lékařská fakulta se dlouhodobě potýkala s problémy, NAÚ tam v minulosti prověřoval pochybení při přijímání studentů. Vše vyvrcholilo v roce 2020 neudělením akreditace pro program Všeobecné lékařství. Problémy fakulty a nezískání akreditace nakonec vedly k rezignaci někdejšího děkana Lékařské fakulty Arnošta Martínka, kterého nahradil epidemiolog Rastislav Maďar.

Fakulta usilovala o opětovné získání akreditace. Úřad se ale loni na mimořádném červencovém jednání tehdy rozhodl žádost zamítnout a akreditaci neudělit. Ještě než stanovisko oficiálně sdělil, univerzita požádala o přerušení projednávání žádosti o akreditaci. V důsledku žádosti měla šanci získat akreditaci dřív, než kdyby loni počkala na negativní stanovisko NAÚ.

"Národní akreditační úřad pro vysoké školství konstatuje, že přestože vysoká škola již učinila řadu nápravných opatření a snaží se vytvářet podmínky pro budoucí pozitivní vývoj, záruky personálního zajištění studijního programu v současné době nejsou dostatečné, aby mohla být udělena akreditace na obvyklou dobu deseti let," vysvětlil rozhodnutí úřadu Smrčka.

"Nadále zůstávají nenaplněny některé klíčové požadavky standardů v oblasti personálního zabezpečení studijního programu. Nedostatky v personálním zajištění přetrvávají v některých klinicky zaměřených předmětech, a především předmětech profilujícího základu. Některé realizované změny jsou formálního charakteru nebo dočasným řešením a nelze je označit za změnu zaručující personální zajištění studijního programu na delší dobu," doplnil.

Dodal, že mnohde se personální opatření teprve plánují a naplnit by se měly do dvou let nebo později. "Vysoká škola si uvedené problémy uvědomuje a plánuje jejich postupná řešení formou realizace nových habilitačních a výběrových řízení. Tato řešení však vyžadují časový prostor," řekl.

Univerzita zároveň dostala povinnost každý rok předložit zprávu, kde doloží naplňování závazků deklarovaných v žádosti o akreditaci, odstraňování personálních nedostatků a fungování spolupráce s Fakultní nemocnicí Ostrava při rozvoji společných pracovišť. Zprávu univerzita předloží poprvé k 30. září 2022 a ke konci září ji bude předkládat i v následujících letech.

"V roce 2024 Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství doporučuje provést vnější hodnocení Lékařské fakulty Ostravské univerzity, které se mimo jiné zaměří na kvalitu výstupů ze studia a posouzení, zda vysokoškolské vzdělávání, včetně vzdělávacího prostředí na pracovištích Fakultní nemocnice Ostrava, má srovnatelnou úroveň se standardním prostředím na ostatních lékařských fakultách v ČR," doplnil Smrčka.

Dnešní rozhodnutí úřadu znamená, že fakulta bude opět moci přijímat uchazeče ke studiu magisterského studijního programu Všeobecné lékařství. Rozhodnutí zatím není pravomocné, univerzita může po doručení písemného vyhotovení podat odvolání.