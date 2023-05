Ostravská muzejní noc nabídne už tento víkend zdarma nové taháky, včetně párty

/FOTOGALERIE/ Až do pozdních nočních hodin bude moci veřejnost opět nahlédnou do ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře, vzdělávání a dalším sociálním aktivitám. V sobotu 20. května 2023 se totiž uskuteční již čtrnáctý ročník kulturního festivalu Ostravská muzejní noc. Ani letos se vstupné nebude platit a autobusy muzejních linek bude moci veřejnost k přepravě využít zdarma. Na co všechno se tedy můžeme těšit?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ostravská muzejní noc. 28. května 2022 v Ostravě. | Foto: Deník/Lukáš Ston