„S vedením města jsme se rozhodli, že od 1. ledna 2022 nebudeme měnit ceny krátkodobých ani dlouhodobých jízdenek,“ řekl Deníku na začátku listopadu ředitel DPO Daniel Morys, který za tímto účelem město požádal o dokrytí schodku v rozpočtu na následující rok.Když však primátor Tomáš Macura před několika dny na posledním letošním zasedání zastupitelům nastínil, co to znamená pro rozpočet města, strhla se vášnivá debata.

„Dotace na dopravní obslužnost meziročně stoupne o 216 milionů na 1,75 miliardy korun,“ předestřel plány primátor Tomáš Macura (ANO), podle něhož všechny obchodní společnosti dohromady inkasují od města něco málo přes dvě miliardy. Důvody jsou podle něj nasnadě: zdražování elektřiny, zemního plynu, navyšování mezd.

A přestože nakonec zvýšení dotace zastupitelé schválili, bylo to k velké nelibosti opozice. „Bolí mě z toho hlava. Podívejte se, kolik bude činit kompenzace v roce 2022, a porovnejte to s rokem 2019 a dřívějšími lety,“ vybídl Lukáš Semerák z Ostravaka. „DPO silně navyšuje zdroj financování z města. Bojím se, že roztáčíme spirálu něčeho, co už nebudeme schopni zastavit,“ pravil vážně někdejší náměstek pro dopravu. Navrhl však i řešení: „Kdy jindy než teď je prostor pro navýšení jízdného? Lidé mají více peněz než dřív.“

Pomocná ruka

Primátor však namítl, že navýšení ceny jízdného by se na tržbách dopravního podniku výrazněji nepromítlo. „Navíc nevím, zda je to šťastný krok ve chvíli, kdy každý pátý cestující jezdí načerno a lidé jsou vystaveni masivním inflačním nárůstům cen v podstatě všeho. Jestli město může něco pro občany udělat, tak alespoň dočasně na sebe převzít některé náklady,“ objasnil plány města jeho první muž, neboť zastupitelé schválili už zdražení tepla, vody a od roku 2023 i svozu odpadu. Další zdražení alespoň nyní připustit nechtěl.

Opozice proto požádala o výhled hospodaření dopravního podniku na rok 2023, jakkoli nyní může být nepřesný. Důvod obratem vysvětlila. „Není tajemstvím, že DPO má problém s financováním, a za to, že jsme nemuseli dokrývat rozpočet DPO už v letošním roce, vděčíme jen prodeji Ekova Electric společnosti Škoda,“ upozornil Semerák.

Ten se obává, že město je už za hranicí toho, co si může dovolit, a že snižování dotací či zastavení růstu bude do budoucna jen velmi obtížné. Dopravní podnik vyzval k šetření.

Primátor však před schválením koalicí předloženého návrhu řekl, že to, že se ceny jízdného nezvýší od ledna, ještě neznamená, že se nezvýší v průběhu roku. „V horizontu následujících měsíců se o jízdném určitě budeme muset bavit. Nemůžu říct, že s vámi v některých ohledech nesouhlasím, ale nevidím jako nezbytné navyšovat cenu jízdného už od ledna. Možná spíše něco za něco. Klidně jak navrhují komunisté, až začnou jezdit zdarma děti do 15 let,“ zmínil Tomáš Macura jeden z dalších návrhů, které v plénu zazněly.

Miroslav Svozil (ODS), který má po odstoupení stranického kolegy na starosti dopravní resort, připomněl ještě další argument. „Jedním z důvodů nezvýšení cen jízdného je i cíl dostat lidi po covidu zpátky do MHD. Bavili jsme se o tom s panem generálním a dospěli ke shodě,“ objasnil Svozil.

„Ano, potřebujeme dostat lidi zpět do MHD, ale ne jakékoli lidi. Z žáků moc velký profit není, z důchodců taky nic nemáme, potřebujeme tam dostat cestující, kteří na jednorázových jízdenkách zaplatí nejvíce peněz – produktivní třídu,“ nesouhlasil Semerák, leč marně.