Ostravská policie představila moderní preventivní projekt. Probíhá po síti

Policie na sociálních sítích postupně zveřejní deset videí. Jsou určena nejen policejním preventistům, ale využívat je mohou i učitelé a rodiče. Objeví se na webových stránkách ZDE.

„Věříme, že zveřejněním na policejní sociální síti oslovíme v dnešní době širokou veřejnost. Policejní preventisté jsou díky těmto videím připraveni – v případě nepříznivého vývoje epidemiologické situace –poskytnout školám i dalším subjektům preventivní aktivity distančním způsobem,“ uvedla Daniela Vlčková z moravskoslezské policie.

Pro všechny věkové kategorie jsou určena videa zaměřená na bezpečnost chodců („Na stezkách a na chodníku bez nebezpečných okamžiků“), cyklistů („Neriskujme zbytečně, na kole jen bezpečně“) a bruslařů („Na bruslích bezpečně, zvládneme to společně“). Další se týkají internetu („Bezpečně internetem a virtuálním světem“) a sociálních sítích („Na sociální sítě bezpečně a ostražitě“). Ke zvýšení právního povědomí dětí od čtrnácti let jsou zpracována dvě videa věnující se přestupkovému („Přestupkové jednání pokutou zavání“) a trestnímu právu („Za protiprávní jednání následuje trestání“). Tři videa se věnují dopravě a seniorům. Jsou určena řidičům („Seniorské posádce poradí náš poradce“), cyklistům („Na kole v každém věku bezpečně a bez úleku“) a chodcům („Pro seniory chodce je tady náš průvodce“). (per)