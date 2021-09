Poradnu Modrý kříž provozuje nestátní nezisková organizace Modrý kříž, během deseti let fungování poradnu navštívilo více než 1600 klientů, ať už přímo uživatelů návykových látek nebo jejich rodinných příslušníků. V rámci Moravskoslezského kraje organizace vybudovala a provozuje ještě poradny v Karviné, Českém Těšíně, Frýdku-Místku a Orlové.

V říjnu se připravuje otevření podpůrné skupiny skupiny pro hráče, tedy osoby ohrožené hazardem mající problém s hraním hazardních her a kurzovním sázením. První setkání se uskuteční 7. října.

Připojení do skupiny určené všem těm, kteří mají v rodině, práci nebo ve svém blízkém okruhu člověka ohroženého závislostí, je možné i v jejím průběhu. První setkání začíná v poradně na Havlíčkově nábřeží 21 v 16 hodin, jejich frekvence bude měsíční.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.