„Převážná většina klientů má problém s nadměrným užíváním alkoholu, přicházejí ale také lidé závislí na lécích, drogách, hazardních hrách či sportovním sázení. Přestože by se mohlo zdát, že závislost je výhradně záležitostí lidí s nižším vzděláním a socioekonomickým postavením, není tomu tak. Závislost se vyskytuje napříč všemi společenskými vrstvami a odbornou pomoc při jejím zvládnutí může někdy potřebovat každý z nás. A je úplně jedno, zda máme hluboko do kapsy, nebo je tomu právě naopak,“ říká vedoucí ostravské poradny Lenka Horkelová.

A s čím se na poradnu můžete obrátit? Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí na alkoholu, drogách nebo patologickém hráčství. Poradna v Ostravě poskytuje pomoc formou odborného sociálního poradenství také osobám blízkým, tedy rodinným příslušníkům a partnerům osob závislých, nebo ohrožených závislostí.

Za nárůstem je i pandemie

Právě nyní v době rozvolňování vyhledávají rodinní příslušníci služby poradny v Ostravě mnohem častěji, než tomu bylo v uplynulých letech. „Jedna z možných příčin nárůstu zájemců z řad blízkých o služby poradny je bezpochyby reakcí na předcházející rok spojený s covidovou pandemií a dlouhým lockdownem. Pro většinu z nás šlo o velmi stresující a náročný rok, který zcela změnil naše dosavadní zvyky, návyky a hodnoty. Někteří lidé se snažili svou tíživou situaci zvládnout pomocí návykových látek, ale zaznamenali opačný účinek. Dostali se do stavu, kdy jim návyková látka nepůsobí potěšení, nedokážou se však bez ní obejít. A jejich blízcí jsou skryti za nárůstem zájemců v poradně,“ vysvětluje příčiny nárůstu z řad rodinných příslušníků pracovnice poradny Kateřina Jeřábková.

Ostravská poradna poskytuje s podporou ostravského magistrátu Odborné sociální poradenství a Služby následné péče. „Posláním služby Odborného sociální poradenství je poskytování poradenství a pomoci klientům starším 15 let, kteří se vlivem nadměrného užívání alkoholu, jiných návykových látek či hraním hazardních her dostali do psychických, vztahových, pracovních či existenčních potíží a chtějí se na řešení své životní situace aktivně podílet,“ doplňuje Lenka Horkelová. Služba je určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým. Ti vyhledávají poradnu ve chvíli, kdy už si sami nevědí rady, vědí, že mnohokrát vyřčené sliby nebyly naplněny, že se opět nechali uchlácholit. Někdy uvěří lžím a manipulacím ze strany závislých, že za nepříznivou situaci rodiny vlastně mohou oni, protože kdyby se více snažili, lépe poslouchali, více vydělávali… Mnohdy tak propadají bezmoci a zoufalství, že situace je nezvratná. V tuto chvíli ale potřebují blízcí pomoc primárně pro sebe.

Zásadní je podpora

Služby následné péče jsou určené lidem, kteří absolvovali ústavní či ambulantní léčbu závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách nebo abstinují bez odborné pomoci, a to alespoň tři měsíce. Tito klienti jsou podporováni v udržení a rozvíjení pozitivní změny životního stylu bez návykové látky. V rámci doléčování mohou klienti docházet do poradny na skupinovou terapii.

Doba a četnost docházení se různí. Rodinným příslušníkům a osobám blízkým většinou stačí jedno setkání, s některými trvá spolupráce až dva roky. Klienti mají zaručenou anonymitu, profesionalitu a individuální přístup, na řešení svojí situace se však musí aktivně podílet.

Jaká pomoc je tedy žádoucí? „Odborníci se shodují v tom, že podpora blízkých a jejich zapojení do léčebného procesu je naprosto zásadní a klíčové. Podpora však musí mít jasné hranice a pravidla. Konkrétní pomoc v praxi například může vypadat tak, že pomohu svému muži vyhledat vhodný způsob léčby, ale trvám na tom, aby službu kontaktoval sám. Pomohu synovi zjistit výši jeho dluhů, ale rozhodně je za něj nebudu platit. Setkám se s mámou na nákupech za podmínky, že je v tu chvíli střízlivá… Vyžadují se tedy skutečné činy namísto prázdných slov,“ vysvětluje Kateřina Jeřábková. Jasné a nepropustné hranice jsou totiž jedním z motivačních střípků, které přivádějí zájemce z řad ohrožených osob k nutnosti začít svou tíživou situaci skutečně řešit.