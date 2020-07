Změnil tak původní rozsudek Okresního soudu v Ostravě. Ten obžalovanému letos v lednu vyměřil desetiměsíční podmíněný trest s odkladem na zkušební patnáctiměsíční lhůtu. Proti verdiktu se odvolal pedagog, který vinu odmítl, s rozhodnutím nesouhlasila ani státní zástupkyně. Ta kromě „podmínky“ žádala i vyslovení čtyřletého zákazu činnosti. Soud nakonec původní rozsudek zrušil a nově učiteli uložil alternativní padesátitisícový trest.

PONORKA

K neštěstí došlo předloni v prosinci na střední škole na Ostravsku, kde tehdy šestnáctiletá studentka navštěvovala první ročník. Na hodině tělocviku jim pedagog připravil úpolovou hru zvanou ponorka. V ní proti sobě stojí dva týmy nesoucí žíněnky, na kterých se nacházejí kapitáni. Vyhrává družstvo, jemuž se druhého kapitána podaří přetlačováním sesunout ze žíněnky. Podle žaloby zvolená hra nebyla vhodná pro danou skupinu studentů, pedagog údajně pochybil i tím, že hru dostatečně nevysvětlil.

PRAVIDLA

„Soud se velmi pečlivě zabýval danou situací,“ konstatovala předsedkyně odvolacího senátu s tím, že hru sice bylo možno zařadit na hodinu tělesné výchovy, pouze však při dodržování všech pravidel.

„Pokud by byla hrána tak, jak popisují pravidla, bylo by to v pořádku,“ řekla soudkyně. Učitel však upravil pravidla. „Dovolil, aby kapitáni mohli přelézt nebo přeskočit na žíněnku soupeře. Tím podstatně změnil pravidla a nastavení celé hry,“ uvedla soudkyně. Právě po přeskočení na žíněnku došlo k pádu. Učitel nad událostí vyjádřil lítost, vinu však odmítl. „Jsem přesvědčený, že jsem nic nezanedbal a necítím se vinen podle obžaloby,“ uvedl.

PÁD

Dívka stála jako první v řadě a žíněnku neudržela. Na zemi pak na ni dopadli někteří spolužáci. Výsledkem byla zlomenina bederního obratle s posunem kostního úlomku do páteřního kanálu. Studentka uvedla, že uslyšela křupnutí a poté zjistila, že nemůže hýbat nohama. „Chodit jsem začala až po třech měsících,“ řekla Deníku. Po úrazu přešla na jinou školu. Své působiště změnil i učitel.

Prostor k vyjádření dostala při hlavním líčení i dívčina matka. „Nám se zhroutil celý život. Dcera ztratila chuť do života,“ uvedla žena, jež soudu detailně popsala závažné zdravotní potíže, které u dcery přetrvávají a významně ji omezují v životě. Verdikt odvolacího krajského soudu je pravomocný a není proti němu odvolání.