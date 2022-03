VIDEO: A mám tě! Policista v Ostravě během volna zadržel hledaného zloděje

„Ostravská univerzita se vyhýbala oceňovat jakýmkoli způsobem aktivní politiky. Nyní tedy zdánlivě tuto zásadu porušuje, ale ‚Ocenění Ostravské univerzity za zásluhy o svobodu a demokracii‘, udělenou Petru Fialovi, nevnímám jako ocenění politika. Je to vyjádření uznání člověku, který svojí cestou do Kyjeva projevil jednak odvahu, což bychom u premiéra očekávali, ale i vzácně lidský přístup. Jistě můžeme diskutovat o tom, zda je to z politického či bezpečnostního hlediska hazard či ne, zda a jak bylo nutno konzultovat tuto akci s ostatními evropskými politiky a podobně. Ale důležitější je pro nás fakt, že tato cesta má nezpochybnitelně pozitivní efekt a symbolický význam, zcela jistě je morální podporou ukrajinské veřejnosti a hlavně – Petr Fiala to považoval za správné, a tak to udělal. Chci doufat, že i ostatní politici budou především dělat to, co považují za správné,“ vyjádřil své uznání rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Osobní předání ocenění proběhne na zasedání Vědecké rady OU či Akademickém dni OU, dle časových možností Petra Fialy.