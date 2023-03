České veřejné vysoké školy jsou výrazně podfinancované. Kvůli nízkým mzdám hrozí odliv pracovníků univerzit a výuka některých oborů by tak mohla být ohrožena. Novinářům to dnes řekl rektor Ostravské univerzity (OU) Petr Kopecký, zástupci všech šesti fakult i odborů.

Situace je podle rektora dlouhodobě neudržitelná, apeluje především na vládu. Akademičtí pracovníci podle něj odchází na základní či střední školy, kde dostávají výrazně vyšší plat. Zvyšování platů v regionálním školství se vyučujících na vysokých školách netýká, dodal.

"Odliv pedagogů a skvělých zaměstnanců, zejména mladých na úrovni odborných asistentů, je to, co mě v tuto chvíli nejvíce trápí. Právě tato složka univerzity je asi nejvíce podfinancovaná, ale to podfinancování se týká všech veřejných vysokých škol v České republice. V posledních týdnech jsem zaznamenal velkou nespokojenost a frustraci. Obávám se, že pokud nepřijde řešení v brzké době, tak ten odliv může nastat a nebude malý," uvedl Kopecký.

Podle něj je situace špatná na všech fakultách, ale nejhorší je především na fakultách s humanitními, společenskovědními či uměleckými obory. Podle děkana Pedagogické fakulty a předsedy Asociace děkanů pedagogických fakult Daniela Jandačky jsou mzdy na pedagogických fakultách ve srovnání s regionálním školstvím extrémně nízké. Podle rektora pak řada akademických pracovníků odchází právě do tohoto sektoru.

"Vzhledem k zaměření mnoha fakult Ostravské univerzity pak jejich zaměstnanci utíkají často právě na střední či základní školy, kde dostávají třeba lidé s hodností Ph.D. výrazně vyšší plat, a to o 10.000 až 14.000 korun," uvedl Kopecký. Dodal, že dlouhodobé zvyšování platů učitelů v regionálním školství a jejich zvažovaná fixace na 130 procent průměrné mzdy se netýká vyučujících na veřejných vysokých školách.

Při neřešení situace podle Kopeckého hrozí, že některé obory nebude mít kdo vyučovat. "Musíme každý obor garantovat člověkem, který publikuje v dané oblasti, na jehož publikace jsou ohlasy nejenom v České republice, ale i zahraničí, takže kvalitativní požadavky jsou poměrně vysoké. Myslím si, že právě tito lidé se necítí dostatečně motivováni a odměňováni, takže odliv těchto lidí by mohl znamenat nebo už znamená ohrožení celých oborů a programů," řekl Kopecký.

Děkan Lékařské fakulty Rastislav Maďar poukázal například na to, že fakulta potřebuje zaměstnávat špičkové odborníky, kteří ale ve zdravotnictví mají zcela jiné finanční ohodnocení, než jaké jim může nabídnout univerzita. Třeba nástupní mzda zdravotních sester může být podle děkana větší než nástupní plat vysokoškolského docenta či profesora.

Podle Kopeckého se ministerstvo školství situací zabývá a podfinancování vysokého školství si uvědomuje, univerzita chce ale svou iniciativou apelovat především na vládu, která by tuto problematiku měla řešit.

"Chceme, aby byl nepoměr ve financování regionálního a vysokého školství změněn. Poměr peněz z rozpočtu ministerstva školství, které jdou na vysoké školství, se v posledních deseti letech výrazně snížil. Ministerstvo školství už přiznává, že je to velký problém, a že je třeba okamžité řešení, takže přichází s konkrétním návrhem na navýšení rozpočtu pro veřejné vysoké školy," doplnil Kopecký. Upřesnil, že některé fakulty si mohou dovolit platit odměny a příplatky nad rámec tarifu, jiné nikoliv. "Uvedu, že v tuto chvíli je průměrná (hrubá) mzda odborného asistenta na Ostravské univerzitě 28.000, docenta 32.000 a profesora 36.000," doplnil Kopecký.

Iniciativu univerzity a jednotlivých fakult podporují i odbory. "Nelze dlouhodobě akceptovat propastné zvětšování rozdílů nejen mezi financováním vysokých škol a regionálním školstvím, ale také jinými sektory, a z důvodů této situace odchod kvalitních zaměstnanců. Na základě usnesení Vysokoškolského odborového svazu, jejímž členem jsme, podporujeme vyhlášení stávkové pohotovosti na 28. března," řekla předsedkyně Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu OU Ilona Plevová.