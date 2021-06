Přinášet zde můžete především desinfekce, plachty na zakrytí střech, kempingové vařiče, power banky nebo hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, pleny a kojeneckou výživu.

"Včerejší řádění tornáda na Hodonínsku a Břeclavsku za sebou zanechalo ohromnou spoušť jak v krajině, tak v životech místních obyvatel. Jen co v následujících hodinách a dnech skončí akutní záchranářské práce, bude v postižených oblastech třeba lidská i materiální podpora," komentovala rozhodnutí tisková mluvčí Ostravské univerzity Lucie Fremrová.

Sbírka humanitární a materiální pomoci probíhá už ode dneška a také po celý víkend.

„Proto se na Ostravany obracíme s prosbou o pomoc. V budově Welcome centra Ostravské univerzity v Mlýnské ulici jsme zřídili sběrné místo, kam můžete přinášet především desinfekce, plachty na přikrytí střech, kempingové vařiče, power banky, oblečení, konzervy a další trvanlivé potraviny (ideálně takové, které není nutné tepelně upravovat), hygienické potřeby, kojeneckou výživu apod,“ shrnula Femrová.

„Darovaný materiál do postižených oblastí dopravíme ve středu 30. 6. Děkujeme všem, kteří se zapojí. V tuto chvíli je nutná hlavně rychlá a cílená pomoc,“ dodala koordinátorka sbírky Michaela Macková z Ostravské univerzity.

Otevírací doba sběrného místa:

Pátek 25. 6. do 18 hod.

Sobota a neděle 26. a 27. 6. od 10 do 14 hod.

Pondělí a úterý 28. a 29. 6. od 9 do 18 hod.



Adresa sběrného místa: Mlýnská 702/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava