Zoologická zahrada v Ostravě patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Moravskoslezském kraji. Jen o letošních prázdninách ji navštívilo už téměř 55 000 lidí. I přes velký zájem veřejnosti ale rekordy nepadají. Chybí totiž turisté z Polska.

Do konce června zavítalo do ostravské zoologické zahrady zhruba 170 tisíc lidí. To je zhruba o 53 tisíc více, než přišlo za stejné období v loňském roce.

„Částečně je to dáno tím, že nám stále chybí návštěvníci z Polska. Ti tvoří za normálních okolností až 40 % návštěvnosti. Pak je to také počasím. Za deště nebo velkého horka k nám míří o poznání méně lidí,“ vysvětlila mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

Počet lidí v zoologické zahradě momentálně není nijak omezován a kapacitu areálu je možné zaplnit na 100 %. Návštěvníci tedy nemusí mít obavu, že se dovnitř nedostanou. Všichni ale musí dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jsou povinni mít nasazený respirátor ve všech vnitřních prostorech a dodržovat dvoumetrové rozestupy od ostatních skupin. Testem se prokazovat nemusí.

Většina pavilonů je otevřená. Je v nich ale stanovený maximální povolený počet osob. „Momentálně je uzavřena Malá Amazonie z důvodu malé kapacity a také Pavilon indických zvířat kvůli příjezdu nového samce lva indického,“ upozornila Nováková.

V provozu je také restaurace Saola, obchod se suvenýry, zoovláček a stánky občerstvením.

O letních prázdninách se vedení zoologické zahrady rozhodlo prodloužit otevírací dobu. V areálu je nově možné zůstat o hodinu déle, tedy až do osmi hodin večer. Dovnitř se ale návštěvníci dostanou nejpozději v šest hodin, kdy se uzavírají pokladny a pavilony.

Novinkou letošního léta je také možnost přijet do zoologické zahrady vyhlídkovými doubledeckery, neboli dvoupatrovými autobusy. Ty jezdí o víkendech a státních svátcích mezi Dolními Vítkovicemi a ZOO už od 5. června. Podle serveru Československý dopravák je ale lidé zatím příliš nevyužívají.

„Vyhodnocovat provoz doubledeckerů na lince č. 88 je pro nás zatím předčasné. Linka je v provozu krátce, navíc za mimořádných ztížených podmínek ovlivněných koronavirovou pandemií a jejími důsledky,“ sdělila mluvčí Dopravního podniku Ostrava Tereza Šnoblová.

Spoje jezdí v půlhodinových intervalech. Je v nich prostor také pro vozíčkáře nebo cestující s kočárkem. Ve vozech platí běžný tarif městské hromadné dopravy a jízdenku je možné zaplatit platební kartou přímo v autobuse.