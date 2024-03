Děj komedie se točí kolem dvou manželských párů, které řeší nejrůznější strasti a lži v manželství. „Je to po dlouhé době nová dramatika. V Pravdě hrají mladí herci, kteří do souboru přišli relativně nedávno. Hrajeme to jejich jazykem, jejich vkusem a smyslem pro humor. Takže jde o něco nového,“ říká režisér hry Pravda Vojtěch Štěpánek.

Herecká čtyřhra se odehrává mezi dvěma páry. Hlavní postavou je Michel, který podvádí svou manželku Laurence s Alicí, jež je manželkou jeho nejlepšího kamaráda Paula. Michel všem lže, protože nechce svým blízkým ublížit a ranit je tím, že by jim řekl celou pravdu.