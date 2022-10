„Gospel začal vznikat v období velkého duchovního probuzení v USA na přelomu devatenáctého a dvacátého století. V původní a tradiční formě připomíná ze všeho nejvíce blues, ten současný se zrodem na konci šedesátých let má už ale mnoho podob, je blízký soulu, rhytm´n´blues, vstřebává i mnoho jiných hudebních žánrů,“ vysvětlují Veronika a Radim Raszkovi z Family Gospel Ostrava.

Tento soubor na sobotu 22. října chystá od 18 hodin v modlitebně Církve adventistů sedmého dne (Kopaniny 13, Moravská Ostrava) 10. ročník projektu SMArt Gospel. Tedy benefiční akce na podporu dětí se SMA – spinální muskulární atrofií – které se kromě Ostravy uskuteční i v Praze, Brně či Plzni. „S námi vystoupí duo T´n´T, tedy Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček,“ uvádějí manželé Raszkovi.

Pětiminutový gospel proti stresu mixovali třicet hodin

Ostravský SMArt Gospel 2022 bude podle nich unikátní záležitost díky zapojení pedagogů a studentů Akademie múzicýách umění v Praze. „Budeme si pomoci nové technologii umožňující přenos jak obrazu, tak zvuku moci naživo on-line zazpívat se soubory v Praze a Plzni. Podle doktora Marka Frička z výzkumného centra hudební akustiky z HAMU to bude poprvé v historii, co si to zkusí pěvecká tělesa,“ uvádějí Razskovi. Vstupné na tento koncert je dobrovolné.

Do devátého ročníku naopak letos vstupuje projekt Ostrava zpívá gospel v režii stejnojmenného souboru. Jenž umožňuje zapojit se i veřejnosti a patří k jednomu z nejvýraznějších „neprofesionálních“ hudebních počinů ve městě. „Sejde se pestrá směsice lidí napříč věkovými, profesními i sociálními skupinami a společně vytvoří na pár týdnů jedinečné těleso a vedení zkušeným a charismatickým sbormistrem Terrym Englishem nacvičí asi dvouhodinový program, který nakonec představí veřejnosti na svých tradičních adventních vystoupeních,“ popisuje Barbora Filipová za organizační tým OZG.

Ostravačka Elis Mraz a její brácha: Jsme oba jiní, ale v hudbě jsme se našli

Koncerty letošního 9. ročníku budou o druhém adventním víkendu, 3. a 4. prosince, tentokrát opět v evangelickém Kristově kostele v Moravské Ostravě. „Návrat do menšího prostoru kostela znamená mimo jiné, že se do sboru vejde pouze 110 zpěváků,“ říká Filipová.

Milovníci daného hudebního žánru si ale tento rok mohou opět užít „hvězdu“ z kolébky gospelu, čili USA. V rámci Gospelových Vánoc 2022 se chystá na 12. prosince ve 20 hodin v Katedrále Božského Spasitele vystoupení Nate Browna & One Voice. „Patří k dnešním nejprogresivnějším gospelovým umělcům, pochází z Washingtonu D.C., což je kolébka gospelu. Jeho jedinečný hudební projev spolu se strhujícím živým představením vždy zaručují nezapomenutelný zážitek,“ zve Miroslav Beinhauer za tým Gospelových Vánoc 2022.