Letiště Leoše Janáčka v Mošnově u Ostravy zaznamenalo meziroční nárůst počtu odbavených cestujících o téměř dvacet procent. Druhý rok po sobě navíc skončilo v zisku, ten se pohybuje kolem osmi milionů korun. Letos se navíc rozšíří i seznam destinací, kam se bude z Ostravy pravidelně létat.

Přílet bombardéru B-52 do Mošnova, září 2022, ilustrační video. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Pokračující trend zvyšující se poptávky po letech z Ostravy potvrdil i generální ředitel letiště Jaromír Radkovský. Důkazem jsou podle něj nárůsty cestujících na všech provozovaných destinacích.

Z Letiště Leoše Janáčka Ostrava se dá aktuálně pravidelně dostat na londýnské letiště Stansted a do Varšavy. Linku do svého uzlu v polské metropoli provozuje pětkrát týdně letecká společnost LOT. Z Varšavy pak mohou pasažéři pokračovat plynule navazujícími lety do mnoha dalších světových destinací.

„Nejvíce byly pro návazné spoje využívány lety do Bruselu, Stockholmu, Amsterdamu, Paříže, Toronta, New Yorku a Miami. Tyto linky využívali cestující jak pro cestování na obchodní schůzky, tak pro soukromé cesty,“ uvedla mluvčí Letiště Ostrava Kateřina Pustějovská.

K typicky businessovým destinacím, kam se díky dobré návaznosti letů z Varšavy pasažéři dostanou v rámci jedné hodiny přestupu, patřil podle Pustějovské již zmíněný Brusel, Stockholm, ale také Kodaň či Düsseldorf.

„Z destinací, které si cestující oblíbili pro prodloužené víkendy nebo dovolené, můžeme vybrat například Amsterdam, Paříž, Oslo nebo Curych v Evropě i stále populárnější New York, Toronto nebo Miami v Americe,“ upřesnila Pustějovská.

Nové linky

Celkem prošlo branami ostravského letiště v loňském roce 342 932 cestujících. Dokonce jich bylo o téměř dvacet tisíc více než před pandemií covidu v roce 2019. Historický rekord 377 936 odbavených pasažérů padl na Mošnově v roce 2018.

Seznam pravidelných destinací z Ostravy se letos rozšíří o černohorskou Podgoricu a španělskou Malagu. Do té bude z Mošnova dvakrát týdně létat Ryanair. Přibudou rovněž charterová spojení, a to do Itálie či Albánie. Při příležitosti hokejového šampionátu je v plánu navíc pět letů mezi Ostravou a Rigou se společností airBaltic. Letenky jsou v prodeji i na odlety z Mošnova.

Pro rok 2024 je připravena spousta novinek. „Charterová sezona začne už začátkem února lety do egyptské Hurghady a Marsa Alam. Začátkem června doplní svůj provoz na ostravském letišti letecká společnost Ryanair o lety do španělské Málagy. Pravidelná linka bude v provozu 2x týdně, každé pondělí a čtvrtek. Ryanair také navýší počet rotací na lince z Ostravy do Londýna, od dubna se bude létat 3x týdně. V červnu spustí pravidelnou linku další letecká společnost Air Montenegro. Linku do Podgorice v Černé Hoře bude provozovat 1x týdně,“ dodal Ondřej Musil, manager pro pasažérskou dopravu.

Provoz bude navýšen rovněž na charterových letech. Cestovní kancelář Čedok nabízí z ostravského letiště hned 6 novinek – Fuerteventuru na Kanárských ostrovech, tuniskou Enfidhu, italskou Lamezia Terme, Tiranu v Albánii, Chaniu na řeckém ostrově Kréta a Marsa Matruh v Egyptě. Počet destinací ve své nabídce navýší také cestovní kancelář Fischer a Exim tours. Nově nabídne španělskou Murciu, Dalamán v Turecku, řecký ostrov Thassos a už zmíněnou Podgoricu v Černé Hoře. Svůj vstup na ostravské letiště potvrdila také cestovní kancelář TUI, nabízet bude zájezdy do Turecka a Bulharska.

Přínos pro cestující i region

„Čím dál více začínají cestující objevovat výhody odletu z regionálního letiště v porovnání s hlavními přeplněnými letišti ve větších městech. Primárně jde o odbavení bez front, odbavení zavazadla až do cílové destinace a krátký a pohodlný přestup. Výhodou je i časová a finanční úspora v porovnání s odletem ze vzdálenějších letišť. Jako další bonus pak nabízíme cestujícím LOTu parkování zdarma,“ uzavřela Pustějovská.