Krajský soud v minulém týdnu podržel kunčickou huť v její cestě za restrukturalizací a dál ji chrání před věřiteli. Podmínkou bylo, že jim huť předloží aktualizovaný restrukturalizační plán. Ten je hotový. S čím počítá a jak to vypadá s obnovou výroby?

Liberty Ostrava (stav k 5. 2. 2024), ilustrační video. | Video: Deník/Petr Jiříček

„Jsem tu dnes proto, že mi na budoucnosti Liberty Ostrava a jejích zaměstnanců velmi záleží a protože je pro skupinu i pro mě osobně nejvyšší prioritou. Budoucnost společnosti Liberty Ostrava, jejích zaměstnanců, partnerů a zákazníků je pro mě osobním závazkem a jsem i nadále odhodlán zasadit se o její dlouhodobou udržitelnost. Rád bych zdůraznil, že náš plán představuje jedinou schůdnou možnost pro udržitelnou budoucnost celé Liberty Ostrava. Jde o jediné řešení, které zachová zaměstnanost a povede ke splacení závazků všem věřitelům.“

Také těmito slovy pomohl v minulém týdnu majitel Sandžív Gupta přímo v Ostravě naklonit rozhodnutí soudu ve prospěch ocelářské skupiny a zajistit pokračování moratoria, tedy situace, v níž věřitelé na huť „nemohou“. Podle přesvědčení Liberty i některých expertů pouze za této konstelace může huť najít cestu zpět k ziskovosti a stabilizaci výroby a zaměstnanosti.

Tyto fotky a video dokládají návoz odpadu na haldu Heřmanice. Kdo se provinil?

Svou přítomností u neveřejného líčení přitom Gupta překvapil nejen odbory, ale i ekonomické experty. „Jeho poměrně překvapivá osobní účast značí, že má relativně silný zájem na pokračování výroby a že s ním dokonce do jisté míry spojuje svůj osobní kredit. To je rovněž dobrá zpráva pro zaměstnance huti a ostatně i pro celou ekonomiku kraje. Pravděpodobnost, že výroba v huti bude nadále pokračovat, po tomto dní stoupá,“ komentoval situaci hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Liberty u soudu zároveň přislíbila dokončit tento týden restrukturalizační plán a předložit ho věřitelům k odsouhlasení. Jeho dokončení už potvrdila, všem věřitelům ho chce představit do 21. března. Tedy termínu, kdy ji právě ochrana před věřiteli skončí (s možností prodloužení do 21. června, pozn. red.).

Dva scénáře

V zásadních bodech restrukturalizační plán nepřináší nic nového, než co by už na veřejnost neprosáklo. V podstatě jsou ve hře dva scénáře. První? „Vychází z předpokladu, že se společností Tameh Czech nalezneme společné udržitelné řešení pro naše další podnikání. Jakmile bychom takové dohody dosáhli, umožnilo by nám to spustit vysokou pec a ocelárnu a vyrábět vlastní materiál pro naše válcovací tratě,“ uvedl zastupující mluvčí Liberty Ostrava Ivo Štěrba.

Z výšin Oktagonu do vězení. Ostravský soud potrestal známého bojovníka MMA

Reálně vzato však tento scénář není příliš pravděpodobný. Obě strany narážejí na měsíce trvající problém. Liberty chce férovější smlouvu o dodávkách a obnovu samotných dodávek elektřiny a plynů potřebných k chodu a až následně plánuje splatit svůj zhruba dvoumiliardový dluh, přestože jeho čtvrtinu už na přelomu roku přikázal uhradit soud. Tameh oproti tomu nejprve požaduje splacení dluhu, aby se mohl vyhrabat z insolvence, uspokojit věřitele a zajistit zaměstnancům práci, až následně chce dodávky obnovit či jednat o smlouvě. „Řešení situace by mělo obnášet navrácení skoro osmi miliard, které Liberty půjčila svým sesterským společnostem a následné zaplacení dvoumiliardového dluhu Tamehu. Jen takto se celá situace vyřeší,“ zní opakovaně z úst mluvčího Tamehu Patrika Schobera.

V Ostravě se otevřela největší a nejmodernější hyperbarická komora

„Jsme dotazováni, jak se společností Tameh Czech jednáme, abychom vyřešili naši patovou situaci. Před dvěma týdny jsme ji napříkladučinili nabídku. O týden později jsme se na ně obrátili s dalšími návrhy a naposledy jsme je kontaktovali po soudním jednání ve snaze řešit současnou situaci,“ zní neurčitě z Liberty, přičemž Tameh o pohlcení kunčickou hutí – což byl jeden z návrhů – nestojí. Za ideálního stavu totiž elektrárna představuje slepici snášející zlaté vejce. A každý ji chce mít ve svém kurníku.

Druhá možnost

Reálnější je tak plán B – ten ale, s trochou nadsázky, znamená, že pomyslnou nemocnou slepici předhodíte lišce a koupíte si místo ní novou – tolik toho nesezobe a nerozhrabe, přitom bude snášet stejně. Právě s touto metaforickou situací Liberty rovněž kalkuluje. „Plán B vychází z toho, že se společností Tameh Czech nenalezneme shodu a budeme pracovat na jiném udržitelném řešení,“ zní z Liberty. „Součástí plánu je také obnovení prvovýroby prostřednictvím ve světě běžně používaného elektrického turbodmychadla, které by pro vysokou pec dodávalo horký vzduch. S dodavateli zařízení jednáme a jsme přesvědčeni, že se nám brzy podaří vybrat vhodné řešení. Do konce roku bychom u nás tuto technologii mohli zavést,“ uvedl mluvčí Ivo Štěrba s tím, že toto opatření by huti snížilo náklady na energie (oproti odběru od Tamehu, pozn. red.) o 75 procent i uhlíkovou stopu.

Vše ke kauze huti Liberty Ostrava najdete zde.

„Technicky to možné určitě je, nicméně bavíme se o poměrně dlouhém časovém horizontu. Pochybuju, že by bylo možné takové zařízení vyrobit a dodat v kratším horizontu než rok, rok a půl,“ odhadoval pro Deník už před pár týdny odborář Liberty Petr Slanina a potvrdil, že huť chce tímto krokem ušetřit na předražených dodávkách od Tamehu.

Pomocná ruka

Mezitím, nenalezne-li shodu s Tamehem, si Liberty plánuje vypomáhat spoluprací s Veolií a ČEZ Esco. A plánuje postupně navyšovat výrobu. Například na válcovacích tratích, kde bude využívat dovezené polotovary, zatímco si materiál nedokáže sama vyrobit. Tento týden začíná provoz na Steckelově válcovně a fungují už také provoz důlních výztuží, silničních svodidel a servisní centrum závitových tyčí. Tento týden má být spuštěna i jejich výroba ve středojemné válcovně a také výroba bezešvých trubek v rourovně.

Kam letos na dovolenou? Hitem je Polsko! Vévodilo i veletrhu v Ostravě

„K dnešnímu dni je zpět v práci více než 1750 zaměstnanců, od začátku roku jsme pro naše zákazníky vyrobili přes pět tisíc tun výrobků a zaznamenáváme i uspokojivý růst zakázek,“ vyhlásila v pondělí Liberty Ostrava s tím, že od vyhlášení moratoria v prosinci 2023 jí vlastnická skupina poskytla jako podporu dvacet milionů eur, z toho deset milionů eur minulý týden.

Je z toho cítit, že přestože prvovýroba v Ostravě stále stojí, Guptovo impérium se pomalu nadechuje. I proto, že do vyřešení klíčového sporu v kunčické huti bude pomáhat rumunská sestra. „Na základě našeho plánu budeme nakupovat sochory a válcovat z nich výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Využijeme také obnovené výroby oceli v sesterském závodě Liberty Galati v Rumunsku, který bude dodávat naší huti velké množství bram, dokud bude naše vysoká pec v teplém útlumu,“ plánuje Liberty. Jestli ale plný nádech přímo v Ostravě bude ještě někdy i s Tamehem, je nanejvýš otázané.