„Běžně se schovají, když uvidí světlo, ale jeden s náma prošel ve dvoumetrovém sběrači ve Výstavní ulici celou štreku, byl jen kousek vepředu, popoháněli jsme ho,“ komentuje zkušenosti s potkany Franta. Je čistič kanalizačního zařízení v podniku OVaK a mimo jiné má s kolegy Petrem (větším) a Petrem (menším) za úkol hubení hlodavců.

Předposlední říjnový pátek fasují samotné centrum Ostravy, první poklop zvedají krumpáči před hotelem Imperial. Šachtice má metr v průměru, hloubka je čtyři metry, dole protéká pár „čísel“ odpadní vody z okolních budov. Včetně toho, co tam splachují do záchodů. Čističi detektorem vylučují jedovaté plyny a spouštějí tam vrátkem menšího z Petrů.

„Jenom kontrola, obvykle sypeme potkanům návnadu shora,“ líčí s tím, že zdejší roury vedoucí od šachtice jsou DN300, tedy úzké jen třicet centimetrů. „Ščuři“, jak se v Ostravě takoví hlodavci nazývají, jsou prý hrozní prevíti schopní se prokousat, případně prohrabat i betonem, což chlapi konstatují s kamennými výrazy v tváři. Není to totiž žádná latina.

„V kanálech mají své nory a daří se jim tam, kde jsou dobře živeni, takže si rozmyslete, co a kam vyhazujete,“ uvádí Franta v reflexní vestě. Do kanálu pak sype hranaté „bonbonky“ načervenalé barvy; nástrahy (nikoliv jedy) značky Protect obsahující látky schopné do týdne potkana bezbolestně usmrtit. Na deset šachtic spotřebuje až dvě kila kostek.

„Chcíplého tady nenajdeme, nejsme kouzelníci, abychom je tahali z klobouku,“ podotýkají čističi kanalizací, pokračující v deratizaci v Moravské Ostravě dále na Přívoz. Ve směru kudy tečou i odpadní vody na česla v Oderské ulici. A právě tam jejich kolegové z OVaK sbírají naplavené, zachycené a uhynulé potkany. Rozhodně nejde o jednotlivé kusy!

Ostravské vodárny a kanalizace (OVaK) se starají pod městem o 918 kilometrů dlouhou síť veřejného odpadního potrubí a hubení hlodavců v ní plošně běží od dubna. Hotova je část Jihu, Poruba i Pustkovec, v této etapě se kladou návnady v Moravské Ostravě a Přívozu, Muglinově, Třebovicích, zbytku Jihu. Letos to vyjde na asi 1,2 milionu korun.

Vitamin K

Ten je podle ujištění Radky Vankové, mluvčí OVaK, jednoduchou záchranou pro živočichy, kteří pozřou postupně účinkující smrtící nástrahu. Neplatí to samozřejmě pro potkany: Tato rada je cílena na vlastníky psů či koček, jejichž mazlíčkům by se to nešťastnou náhodou mohlo stát. Nástrahy na hlodavce jsou rozmisťovány jak v kostkách, tak sáčcích s granulemi (ať si potkani nestačí zvykat).