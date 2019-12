Obchodní centrum Avion Shopping Park Ostrava společně se svými návštěvníky pomohlo splnit přání 37 dětem z Dětského centra Domeček. Pod vánočním stromkem tak najdou své vytoužené hračky, mezi dary nechybí ani věci potřebné pro každodenní provoz této příspěvkové organizace.

Předání dárků DC Domeček. | Foto: Archiv

Charitativní akce s názvem „Strom splněných přání“ se v Avionu konala již podruhé, návštěvníci, kterých během adventního období do nákupního centra v Ostravě-Zábřehu zamíří statisíce týdně, zareagovali skvěle. U vánočního stromu se dozvěděli, co by dětem z centra Domeček udělalo největší radost.