Tímto způsobem se rozhodla poděkovat jednomu ze školáků, kteří se před Vánocemi zapojili do akce Balíček pro radost. Projekt spustily jednatelka ostravské účetní firmy Michaela Mrázková a její kolegyně Petra Zarodňanská.

Na dálku se jim podařilo propojit nejmladší a nejstarší generaci.

Školy

Do projektu se postupně zapojily základní školy z Hlučína-Rovniny, Kravaře-Koutů a také základní a mateřské školy z Hlučína-Bobrovníků a Ostravy-Svinova, přidali se i dobrovolní hasiči z Bolatic. Připravili balíčky, které potěšily ostravské důchodce.

Zdroj: ZŠ Hlučín-Rovniny

Děti malovaly obrázky, psaly dopisy a vyrobily i originální dárečky. Jejich rodiče mnohdy k balíčkům přidali také velmi krásné a hodnotné věci. Nechyběly ani sladkosti v podobě sušenek a čokolády. Děti také mohly seniorům přidat pohled se známkou.

„Mnohé toho využily. Říkaly, že se moc těší, až jim babička, dědeček nebo někdo z personálu napíše domů,“ uvedly organizátorky. Jedna z pohlednic, určená Martinovi, dorazila i do hlučínské školy. Radost udělala nejen Martinovi, ale také učitelům.

„Na Balíčku pro radost je nádherné to, že teď chodí dětem dopisy z domovů pro seniory. Těch pohledů už přišlo více. Vhání to až slzy do očí. Jsme rády za tuto zpětnou reakci, která potvrzuje, že podobné akce mají smysl,“ uvedla učitelka Veronika Kadlecová.

Poděkování

Balíčky potěšily seniory ze středisek Charity Ostrava a Domova Slunečnice v Ostravě-Porubě, odkud nyní dětem, pedagogům i dalším účastníkům přichází poděkování. „Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na projektu podíleli. Naši klienti byli dojati, udělalo jim to obrovskou radost,“ řekl ředitel Domova Slunečnice Ostrava Radek Baran.

Slova uznání přišla i z Charity Ostrava. „Díky této dobročinné akci jsme mohli rozdat krásné balíčky, včetně dětských obrázků, přání, dopisů a výrobků. Balíčky udělaly všem velkou radost, obzvláště v této době,“ uvedla Magda Kamradková z Charity Ostrava.

Autorky projektu, Michaela Mrázková a Petra Zarodňanská, už nyní přemýšlejí nad další podobnou akcí. „Určitě chceme pokračovat, a možná nejen o Vánocích,“ naznačily.