Pomohli strážníci

„Na místo ihned vyrazila nejblíže situovaná hlídka, která ještě ve vstupních dveřích prodejny zadržela později zjištěného mladíka. Ten odmítal se strážníky spolupracovat, kladl aktivní odpor a pokusil se o útěk z místa činu. Vzhledem k této situaci tak bylo nutné ze strany zasahující hlídky použít donucovacích prostředků s následným přiložením pout,“ vysvětlil mluvčí městské policie Jindřich Machů.

Šéfům ostravské bezpečnostní agentury hrozí až třináct let žaláře

Z výpovědi pracovníka ostrahy prodejny později vyplynulo, že si na kamerách všiml mladíka, který si do své tašky vložil tři kartóny rybích konzerv v hodnotě téměř 4 200 Kč. Zřejmě milovník rybích produktů následně prošel pokladnami bez zaplacení.

Po jeho oslovení pracovníkem ostrahy prodejny mladík ochranku fyzicky napadl a pokusil se o útěk z prodejny. To se mu však nakonec nepodařilo.

„Vzhledem k tomu, že se zloděj pokusil uchovat si odcizené věci násilím, převzali si celou věc i se zadrženým zlodějem kolegové z Policie České republiky,“ upřesnil Machů.

Brutální útok u Nové Karoliny

Agresivní chování vůči pracovníkům ostrahy v Ostravě není ojedinělé. Před necelým rokem surově napadl u nákupního střediska člena ochranky šestnáctiletý mladík. Muž se dostal do konfliktu s výrostky u dětského hřiště. Vše vyvrcholilo surovým útokem, při němž agresor po rozběhu a výskoku kopl pana Jiřího do břicha, na zemi jej poté zasáhl do hlavy - VÍCE ZDE.

Agresor od Nové Karoliny. Problémový mladík byl opilý, policie žádá vazbu

Případ tehdy otřásl veřejností. Lidé začali přemýšlet, jak muži pomoci. Na Facebooku vznikla skupina nazvaná Pomoc napadanému pracovníkovi ostrahy, byl zřízen i transparentní účet - VÍCE ZDE.