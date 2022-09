„Pocity z výsledků jsou velmi dobré, kampaň byla vedena slušně a korektně, to je pro mě to nejdůležitější,“ cení si lídr Peter Harvánek, který očekával 12 až 14 procent hlasů, tedy čísla, na nichž SPD v průběhu sčítání skutečně bylo, dokonce i nad nimi, nicméně zatímco například Starostové pro Ostravu stoupali, SPD mírně kleslo na konečných 11,63 procenta.

OBRAZEM: Dění ve volebních štábech v Ostravě objektivem fotografů Deníku

Přesto, nebo právě proto bylo ve štábu naproti Kauflandu u ÚAN v Moravské Ostravě veselo. Avšak spíše dříve než později, na rozdíl od jiných štábů. Po setmění už většina členů zázemí SPD opustila a budovou katastru se tak rozhostilo ticho. V něm měl Peter Harvánek možnost v klidu přemýšlet.

Toto jsou reakce ostravských politiků na úspěch SPD, podívejte se

Zdroj: Deník/Kateřina Součková

„Náš úspěch má dvě roviny. První je o tom, že asi zapůsobila celostátní rétorika ohledně energetické krize a toho, co se na nás valí. Druhá je ta, že po rozkladném účinku, který měl na svědomí pan Volný a spol., se zde dává dohromady nový tým. Netvrdím, že jsou v něm jen noví lidé, jsou tam i původní, ale kampaň jsme začali dělat jinak, slušně, korektně,“ cení si Harvánek.

PODÍVEJTE SE: Toto jsou noví zastupitelé Ostravy, kteří povedou město

Nejen během předvolebních debat, ale i v průzkumu Deníku se proti spolupráci s SPD většina stran tvrdě vymezila. Očekává tedy její lídr, že by mu přišla pozvánka k povolebnímu vyjednávání? „Nechal bych to na těch, kdo se na radnici dostali. Jsem pragmatik, nepotřebuju se proti nikomu vyhraňovat, budeme jednat s každým. Na městě by to podle mě nemělo být o ideologii,“ je přesvědčen Harvánek.