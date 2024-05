Ani letos nebude v Ostravě chybět tradiční oslava jara, mládí a studentského života. Jeden ze dvou majálesů ve městě, konkrétně ten s názvem Ostravský Majáles, láká studenty středních a vysokých škol na hvězdný program a industriální prostředí Dolní oblasti Vítkovic už tuto sobotu 4. května 2024. Po nepříjemných událostech z minulého víkendu na Pražském Majálese, pořádaném stejnou společností, jsou lidé zvědaví, jaká situace nastane během víkendu v Ostravě.

Ostravský Majáles, 7. 5. 2023. | Video: Radek Luksza

Oslavy Ostravského Majálesu vypuknou v sobotu v areálu Dolních Vítkovic. Festivalový den začne v 10 hodin studentským průvodem tří největších ostravských univerzit a zástupců středních škol z Masarykova náměstí až do oblasti bývalých železáren. Jako doprovod vyrazí s každou skupinou studentů jeden interpret, a to konkrétně novojičínská kapela Mirai, česká pop-rocková stálice Chinaski, třinecká rodačka Ewa Farna a umělec Mikolas, známý hlavně z pěvecké soutěže Eurovize 2018.

V open-air areálu Dolních Vítkovic pak budou na návštěvníky čekat tři stage, stánky s jídlem i pitím a celodenní hudební program. Jako účinkující letos vystoupí rapové duo Calin&Viktor Sheen, slovenská rocková kapela Horkýže Slíže, již zmínění umělci z průvodu nebo písničkářský mistr Jaroslav Uhlíř. Součástí programu bude také korunovace krále a královny Ostravského Majálesu na hlavní Hitrádio Orion stage.

Bez hotovosti, ale…

Organizátoři festivalu na Instagramu informovali, že celá akce bude "cashless". Všude se tedy bude platit jen kartou, od čehož si pořadatelé slibují, že se zrychlí proces prodeje a zkrátí čekání na občerstvení. Vedle bezhotovostního systému pořadatelé minulý víkend na Pražském Majálese přistoupili k tomu, že zálohy za kelímky vraceli návštěvníkům v hotovosti.

Ta jim ale asi dvacet minut po skončení akce na hlavním výkupovém stánku došla, což se některým návštěvníkům nelíbilo. Naštvaní jedinci začali útočit na pořadatele ve výkupových stáncích a situace eskalovala do konfliktu s policií.

Kelímky jako nové platidlo

Události na Pražském Majálesu komentovali návštěvníci na sociálních sítích. Internetem kolovaly i koláže například od známého tvůrce Tomáše Břínka alias TMBK. „Karta, hotovost nebo kelímky z Majálesu?“ napsal TMBK k příspěvku o prodavačce u pokladny. Pod koláží začali hned další uživatelé přispívat sarkastickými větami: „Kelímky - stabilnější měna než česká koruna“ nebo „Kelímky jsou nové bitcoiny“.

V reakci na incident zprovoznili organizátoři tzv. Kelímkovou linku pomoci. Na speciálně zřízený e-mail se mohou obrátit lidé, na které hotovost za vrácené kelímky nezbyla. Podle aktuálních informací peníze dosud nedostaly stovky lidí.

Kelímky nejsou jediným předmětem kritiky, která se na organizátory po Pražském Majálesu snesla. Z reakcí na sociálních sítích vyplývá, že problematické bylo také poddimenzování toalet a stánků s jídlem či pitím, na které se stály půlhodinové až hodinové fronty. Ceny za jídlo a pití pak podle některých přispěvatelů byly dost vysoké na to, že se jednalo o studentskou akci. Další výtkou byl nedostatek nealkoholických nápojů, zejména vody, což bylo při teplém počasí nepříjemné. Tato skutečnost také mohla podpořit omdlévání návštěvníků v davu, což znepříjemňovalo hladký průběh koncertů, které musely být kvůli kolapsům několikrát pozastaveny.

Na to, zda se organizátoři akce poučili z chyb a jsou na nadcházející Ostravský Majáles připraveni, se Deník zeptal přímo na uvedeném kontaktním e-mailu pro novináře. Kromě kelímků byl vznesen dotaz i na kapacitu toalet či jídelních stánků. Přesto, že byly dotazy zaslány během úterního odpoledne, do uzávěrky tohoto článku ve čtvrtek večer redakce žádnou odpověď neobdržela.

K TÉMATU

Ostravský Majáles

Cena festivalového lístku

Pro studenty od 18 do 26 let 799 Kč

Pro dospělého 899 Kč

Golden VIP 2999 Kč

Majálesová rivalita

Podobně jako v Brně, i v Ostravě se v průběhu května konají dva velké majálesy s hudebním programem. Rivalita panuje konkrétně mezi výše zmiňovaným Ostravským Majálesem a Majálesem Ostrava. Druhý zmíněný připravuje studentská organizace Younie, kterou tvoří studenti z Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Někteří lidé proto Majálesu Ostrava přezdívají „pravý studentský majáles“ a vůči tomu druhému se vymezují jako ke „komerčnímu majálesu“. Oba festivaly se snaží o to samé, a to vytvořit atraktivní program pro studenty tak, aby pobavil co největší množství lidí.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita a Slezská univerzita v Opavě vydaly i společné vyjádření. „Tři veřejné vysoké školy v Moravskoslezském kraji podporují pravé studentské majálesy. Zároveň se vymezují vůči komerčním subjektům, které dublují studentské majálesy. V návaznosti na selhání organizátorů v případě Pražského Majálesu považujeme za podstatné zdůraznit, že ani jedna ze tří univerzit komerční akci (Ostravský Majáles) nepodpořila, ani jí neudělila záštitu. Univerzity nemají nic společného ani s takzvanými ‚univerzitními zónami‘ v areálu či volbou královny a krále z ‚ostravské‘, ‚báňské‘ a ‚slezské‘, jak organizátoři tyto tituly nazývají,“ uvádějí ve společném prohlášení zástupci všech tří univerzit. Volba, kterého majálesu se zúčastní, tedy záleží čistě na individuálních preferencích studentů.

Majáles Ostrava