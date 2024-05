Slunečné počasí, příjemnou atmosféra a solidní ceny. To prozatím provází letošní Ostravský Majáles v Dolní oblasti Vítkovic. Podívejte se, jací interpreti tvoří hudební program i jaká je nabídka jídla a pití včetně cen.

Ostavský Majáles, Ostrava, DOV, 4. května 2024. | Video: Zuzana Páleníková

Brány areálu Dolní oblasti Vítkovic se návštěvníkům Ostravského Majálesu 2024 otevřely v 11.30. Již od prvních minut se do areálu snažily dostat asi dvě stovky příchozích. Ve stejnou chvíli před vstup dorazil také studentský průvod s umělci jedoucími na speciálně nazdobených autech s přívěsy, který vyrážel od Májky na Masarykově náměstí.

První koncert festivalu si vzal na starosti český rapper KOJO na VELO stage. Následně na něj na hlavní Hitrádio Orion stage navázal český písničkář Jaroslav Uhlíř, který zazpíval třeba českou klasiku Když se zamiluje kůň.

Již na první pohled festival disponuje velkým počtem stánků s jídlem i pitím a také prostorem na sezení. V průběhu brzkého odpoledne se větší fronty zatím netvořily. „S programem i stánky jsme zatím maximálně spokojené, jediné čeho se trochu obáváme jsou ty kelímky večer,“ uvedla návštěvnice Natálie.

Každá ze tří stages nabízí návštěvníkům odlišný hudební styl. Hitrádio Orion stage je převážně pop a dnes zde vystoupí ještě Ben Cristovao, Ewa Farna a Mirai. VELO stage představuje primárně rappové interprety jako třeba slovenskou sympaťačku SIMU, hiphopovou skupinu Kontrafakt nebo držitele ceny Anděl 2023 za nejlepší společný projekt Calina & Viktora Sheena.

Poslední stage od Rock Radia už z názvu prozrazuje, že účinkující jsou převážně z rockové hudební větve. Mezi účinkujícími jsou česká kapela Wohnout, Vypsaná Fixa i slovenští Horkýže Slíže.

K TÉMATU

Jak je to s kelímky, jaké jsou ceny

I přesto, že se jedná o jednodenní akci, výběr ve stáncích s občerstvením je poměrně široký. Návštěvníci si mohou dát festivalové klasiky jako je kebab v tortille (229 Kč, v jiném stánku za 199 Kč), langoš (149 Kč), klobásu (149 Kč) nebo hranolky (malé za 99 Kč, velké za 149 Kč). Pražský scénář kebabu za 300 Kč tedy v Ostravě nehrozí. Pro milovníky sladkého jsou v nabídce také různé druhy trdelníků (120 Kč/ks) a palačinky (základní cena bez extra přísad 119 Kč/ks). Nápoje Největší počet stánků s pitím zabírají stany s nápisem BAR a Radegast stany. Mimo to návštěvníci v areálu najdou také pár stánků jednotlivých značek jako Red Bull, Amundsen nebo Jägermeister.



V Radegast stáncích je na výběr z čepovaného Birelu Pomelo (65 Kč za 0,5l), Frisco Cideru (66 Kč za 0,5) a Radegast 10 (66 Kč za 0,5l). V Radegast stáncích je na výběr z čepovaného Birelu Pomelo (65 Kč za 0,5l), Frisco Cideru (66 Kč za 0,5) a Radegast 10 (66 Kč za 0,5l).



Ve stáncích s nápisem BAR je pak z nealkoholických nápojů k dostání třeba balená voda (49 Kč za 0,5l), točená malinovka (54 Kč za 0,3l) a Coca Cola (54 Kč za 0,3l). Z alkoholu si mohou lidé dopřát rozlévané bílé víno (85 Kč za 0,2l) nebo osvěžující drink Gin & Tonic (149 Kč za 0,2l). Ve stáncích s nápisem BAR je pak z nealkoholických nápojů k dostání třeba balená voda (49 Kč za 0,5l), točená malinovka (54 Kč za 0,3l) a Coca Cola (54 Kč za 0,3l). Z alkoholu si mohou lidé dopřát rozlévané bílé víno (85 Kč za 0,2l) nebo osvěžující drink Gin & Tonic (149 Kč za 0,2l).

Podle dotazovaných za barem na jednom stánku BAR, by vody mělo být naskladněno pro všechny příchozí dostatek. Organizátoři na webových stránkách i samotní umělci, co zrovna vystupují, všechny návštěvníky vyzývají, aby dodržovali pitný režim tvořený nealkoholickými nápoji. Teploty se totiž dnes vyšplhaly až ke 24 °C, ale pocitově to může v davu na přímém slunci působit ještě o něco více. V areálu je proto k dispozici také jedna osvěžovací sprcha.

Nápoje se očekávaně čepují do vratných kelímků, na které je záloha 70 Kč. Noční výkup kelímků v hlavním výkupovém stánku u východu z areálu by měl být podle informací uvedených na stránkách festivalu posílen.