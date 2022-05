Celé pondělní dopoledne strávila u hlavního řízení Jiřina Navrátilová z Okresního státního zastupitelství v Ostravě. „V současné době provádí policisté Městského ředitelství policie v Ostravě vyšetřování v souvislosti se zadáním veřejné zakázky ze strany ostravského městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konkrétně pro trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a pro trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby,“ řekla Deníku mluvčí OSZ Ostrava Jiřina Navrátilová.

V dané věci podle ní byly dvě osoby, z nichž ani jedna nebyla vzata do vazby a z cely předběžného zadržení byly propuštěny. Nic bližšího se ale v tuto chvíli na veřejnost nedostane. „S ohledem na ranou fázi trestního řízení bližší informace k prováděným procesním úkonům ani k identifikaci osob obviněných poskytovány nebudou,“ uvedla Navrátilová.

Vladimír Řezáč byl už v závěru minulého týdne vyzván svým hnutím Ostravak k rezignaci na svůj zastupitelský mandát. Prozatím tak ale neučinil. „Zatím se záležitost dál neřešila, výzvou ke složení zastupitelského mandátu to prozatím skončilo,“ řekl Deníku předseda představenstva hnutí Ostravak Tomáš Málek. „My vlastně stále ani nevíme, co se stalo, ale rozhodli jsme se k záležitosti postavit takto radikálně v zájmu zachování dobré tváře našeho hnutí,“ dodal Tomáš Málek.

Za zneužívání pravomoci úřední osoby, vydírání a úplatkářství je už z dřívější doby stíhaná na mariánskohorské radnici tamní místostarostka Sandra Sophia Murtinová (nezařazená, dříve ANO 2011) zodpovědná za vnitro a sociální oblast.

Starosta: Více to řeší opozice nežli řadoví občané v obvodu



Ani starosta obvodu Patrik Hujdus, jenž navíc byl v pondělí pracovně mimo obvod a město, neměl o případu bližší informace. „S policisty jsem komunikoval ve čtvrtek ráno. S místostarostou chvíli v sobotu, sám čekám, co mi k tomu řekne,“ vysvětlil, proč není aktuálně schopen záležitost jakkoliv komentovat.



Zopakoval, že pokud Řezáč opravdu něco nezákonného provedl a je si toho vědom, měl by zvážit setrvání ve funkci. „Jestli je ovšem přesvědčen o své nevině, a já nemám v tuto chvíli důvod si myslet něco jiného, měl by pokračovat. Ctím presumpci neviny,“ sdělil Hujdus.



Dodal, že daná slova platila taktéž pro místostarostku Sandru Sophii Murtinovou, již policie obvinila za zneužití pravomoci úřední osoby, vydírání a úplatkářství. Hujdus zdůraznil, že ani jedna z kauz chod úřadu Mariánských Hor a Hulvák neovlivnila a všechny agendy fungují v obvyklém režimu. „Rozhodně vím, že to více řeší opozice nežli řadoví občané třeba v hospodě u piva,“ dodal.