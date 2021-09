Za jeho otevřením na začátku srpna stojí inspirativní příběh. Majitelka obchodu si před pár lety pro svou fenu jela až do Brna. „Od štěněte jsme pořád řešili nějaké zdravotní problémy. Veterinářka řekla, že je fenka alergická na všechno maso a ostravský vzduch. Doporučila nám granule a léčba vyšla na 6 tis. Kč měsíčně,“ popisuje problémy majitelka Alena Horáková. „Bylo to finančně náročné. V tu dobu jsme si četli i o jiném stylu stravy a rozhodli se začít krmit masem. Zjistili jsme, že fenka alergická není a po nějaké době jsme si ji touto cestou vyléčili sami.“

Při venčení však Alena zjišťovala, že všichni kolem ní mají alergického pejska. „Přišlo nám to líto a tak jsme si řekli, že zkusíme otevřít vlastní obchod a ukážeme lidem, že existují i jiné cesty, jak pejska vyléčit,“ usmívá se. „Moje maminka byla v té době nezaměstnaná, a tak jsme si udělaly takový rodinný podnik. Spolupracujeme i s cvičitelkou a ta nám poradí vždy, když potřebujeme pomoct.“

Tzv. barfování je krmení psa primárně masem, ať už syrovým, nebo tepelně upraveným. Je také velké množství příloh - hlavně zelenina, ale také ovoce, těstoviny nebo kosti. Pokud ovšem někdo preferuje granule, v Dog Barfu je najde také. Ty zdravější, za studena lisované. V typické barf misce by měly být i oleje, např. lososový nebo lněný, vitamíny se totiž rozpouštějí v tucích. Dokonce jsou dobré i na trávení.

„Na začátku jsme se otevření obchodu báli, protože je kolem plno zverimexů. I mí kamarádi si při pohledu na misku mého pejska myslí, že ji krmím třeba za 5 tis. Kč měsíčně,“ říká. Dodává ovšem, že to tak opravdu není. Alena Horáková svoji 35kilovou fenku dokáže tímto stylem stravy kvalitně krmit i za 800 Kč na měsíc. Upozorňuje ale, že prvotní náklady mohou být vyšší, než se přijde na to, co pejskovi sedne nejlépe.

Dog Barf se zaměřuje na chovatelské potřeby a kvalitní psí stravu.Zdroj: Deník/Tereza Homolová

Obchod nabízí také profesionální poradenství při přechodu z granulí na maso. Avšak majitelka připomíná, že nejsou veterináři. Rádi se vším poradí, všechna práce ale začíná doma. Je důležité, aby majitelé psa sledovali, jak reaguje na určité druhy masa a které mu dělají nejlépe. Je vhodné také sledovat jeho váhu, jestli je potřeba přidat či ubrat z množství, které se do misky dává.

Dog Barf aktivně vyzývá zákazníky, aby se nebáli do prodejny přijít i se svými pejsky. Oni sami si totiž umí nejlépe vybrat, co jim bude chutnat. V obchodě mají zvyk, že každý mazlíček, který dovnitř zavítá, dostane pamlsek. Nezáleží na tom, zda si majitel něco koupí, nebo ne. Možná i proto jsou jedním z nejoblíbenějších produktů v obchodě balíčky kvalitních psích sucharů.

„Jednou tady přišla paní, vzala těch balíčků 6 a řekla, že jsme s nimi měli pravdu,“ směje se majitelka. Prodejna se tak stala opravdu oblíbenou. Až natolik, že se zákazníci pro krmení už i vracejí, a přišlo jich takřka 1 000.

Pokud ale člověk nemá čas chodit osobně či bydlí daleko, nemusí zoufat. Obchod plánuje co nejdříve otevírat e-shop a od příštího roku se zákazníci mohou těšit také na rozvoz masa.