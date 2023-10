Velkou pozornost vzbudilo video ostravské městské policie, na kterém strážníci pomáhali muži zaklíněnému za lavičkou v Moravské Ostravě. Více než samotný zákrok však zaujala mluva jednoho ze zasahujících ochránců zákona. Vymykala se totiž běžným standardům…

Ostravský strážník mluví brněnským hantecem. | Video: MP Ostrava

Z jiných ozvučených videí Městské policie Ostrava je jasné, že na nich mluví lidé z Ostravy. I když nepoužívají zcela „kratke zobaky“, je zřejmé, že jsou z tohoto regionu. Tentokrát ale bylo vše jinak. Ozval se typický brněnský dialekt. A začaly spekulace… „Několikrát jsem si to video pouštěl. Váhal jsem, jestli je to Brňák, někdo z Hané nebo z Blanenska. Možná šlo o nějakou sázku? Nebo to byl někdo na stáži,“ nastínil možné varianty jeden ze čtenářů.

Kdo to byl

Deníku se podařilo kontaktovat strážníka ze zmíněného videa. Je jím Jan Plíšek (58 let). Jeho příběh je velmi zajímavý. V Ostravě, kam se přiženil z Brna, žije už sedmnáct let. Z pravého brněnského hantecu ale za tu dobu nic neztratil.

Autoškoly z Ostravy a Havířova podváděly. Soud jim napařil tresty

„Dvacet let jsem dělal u profesionálních hasičů v Brně. Pak jsem šel za manželkou do Ostravy, s níž jsem se seznámil na dovolené. Mysleli jsme si, že v Ostravě nebude problém najít práci,“ přiblížil své ostravské začátky Jan Plíšek. Jenže tak jednoduché to nebylo. „U hasičů bylo plno, tak jsem dělal různé práce. Jezdil jsem kamionem, pracoval ve stavební firmě a podobně. Někde se zpožďovala výplata, v dalších byly jiné problémy. Po několika letech jsem si proto řekl, že to chce změnu,“ vzpomínal Jan Plíšek.

Jan Plíšek pochází z Brna. Foto se souhlasem Jana PlíškaZdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

V padesáti letech se rozhodl nastoupit k ostravské městské policii. Nejprve ale bylo nutné splnit všechny podmínky. Začal cvičit, což mu jako sportovci a bývalému hasiči nedělalo větší problémy. Zvládl všechny testy i zkoušky, a mohl nastoupit. A jak je možné, že i po tolika letech strávených v Ostravě o nic ze svého brněnského dialektu nepřišel?

Kometa Brno

„Rodinu mám v Brně, v Mikulově chalupu. Jezdím tam často, s kamarády od hasičů si voláme, mám tam dost známých,“ vysvětlil Jan Plíšek. Dokonce se s nimi setkává i v Ostravě, a to když přijedou fandit Kometě Brno.

Strážník fotil v Ostravě mrtvoly i zločince. Jeho nadřízení ho za to ocenili

„Vezmu si komeťáckou šálu a jdu do brněnského sektoru. Ale jinak fandím Vítkovicím, třeba proti Spartě,“ zdůraznil Jan Plíšek.

Vtípky a cyp

Kolegové z ostravské městské policie i jeho kamarádi z moravskoslezské metropole si z jeho mluvy občas tropí žerty. „Jsem v pohodě, beru to s nadhledem a humorem. Také jim něco odpovím,“ dodal s úsměvem Jan Plíšek. Co se týká tvrdé ostravské mluvy, ta se podle něj nijak výrazněji nevymyká jiným regionům. „Je to v podstatě stejné. Vy tu ale máte jedno slovo navíc, které jinde neznají. Tím slovem je CYP,“ použil pravý ostravský výraz Jan Plíšek.

A jaké jsou podle něj největší rozdíly mezi Ostravskem a Brněnskem? „Lidé na Ostravsku se moc honí. Furt robit, robit, robit. Jsou upjatí. Chtělo by to trochu zpomalit a užít si života. Jak to umějí v Brně,“ uzavřel Jan Plíšek.