/FOTO, VIDEO/ Zhruba tři stovky podporovatelů a podporovatelek LGBT+ komunity se sešlo v sobotu 29. července hodinu po poledni v Komenského sadech v Ostravě u busty Jana Amose Komenského. Nedlouho poté vyrazil do ulic „duhový průvod“ neboli Ostravský Prajd.

Ostravský prajd 2023, 29. července 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Jedna z organizátorek Ostravského Prajdu Emma pro Deník připomněla, že letos už se koná pátý ročník. Tentokrát se ale jeho zakončení nekonalo, tak jako loni, u památníku Rudé armády.

„Letos jsme se z logistických důvodů rozhodli, že začneme v parku u Komenského busty, kde také skončíme. Důvodem je, abychom měli více pohody v parku a mohli spolu trávit čas tady v zeleni. Navíc, město nám na příkaz ruského konzula nedovolilo se přiblížit k památníku Rudé armády, takže proto začínáme u Amose,“ sdělila Emma.

Ostravský prajd vyvrcholí v sobotu průvodem centrem města, Deník bude při tom

Emma byla také vstřícná ve vyjádření k nedávnému incidentu na Colours of Ostrava, kde jedna z pořadatelek nechtěla vpustit návštěvníka, protože měl na sobě viditelně umístěnou symboliku LGBT+. Nazvala ji propagačním materiálem a poněkud nešťastně uvedla, že se jedná o ideologii a pokud by měl návštěvník hákový kříž, tak by ho rovněž nevpustila.

„Tu událost jsme rozhodně zachytili. V Deníku N se to otevřelo. Osobně jsem to nezažila, protože jsem na Colours nešla, ale znám nějaké lidi, kterým se to stalo. Nějak jsme se už k tomu vyjadřovali na sociálních sítích – ve smyslu, že nám přijde nepřípustné to srovnávat s nejhorším násilným symbolem v historii, hákovým křížem… a už vůbec, že to je propagační materiál,“ řekla Emma.

Ta také krátkým proslovem zahájila sobotní akci a připomněla, že stejně jako loni si zájemci po návratu průvodu do parku mohou nechat udělat zdarma test na HIV pozitivitu. Pak už se účastníci seřadili a za rytmického doprovodu seskupení Rhythms of Resistance vyrazil průvod doprovázený policisty, kteří zajišťovali hladký průchod ulicemi Ostravy, do centra. Průvod došel na Masarykovo náměstí a odtud se vrátil do parku.

OBRAZEM: Stejná láska, stejná práva, Ostrava byla duhová, prošel jí průvod LGBT+

Organizátoři se na webových stránkách i na sociálních sítích netají tím, že Prajd je a vždy bude protest. Vyvrcholení týdenní akce pojímají jako antikapitalistický průvod hrdosti v Ostravě, který je nejen oslavou kvír (nebo také queer – označení, jenž zahrnuje všechny lidi, kteří se cítí být odlišní od většinou přijímaného konceptu heterosexuality -pozn. red.) života a solidarity, ale také protestem proti utlačovatelským strukturám kapitalismu a bojem proti neutuchajícímu a stále se stupňujícímu útlaku, kterému musí neustále coby kvír lidé čelit ze strany autorit, státu a veřejnosti.

„Naším cílem je boj za práva LGBT+ lidí a podpory queer angažovanosti v celém regionu. Pořádáme v Ostravě průvod LGBT+ hrdosti, vzdělávací akce a akce budující komunitu. Snažíme se na Ostravsku budovat LGBT+ komunitu a vzdělávat širokou veřejnost o právech a životech LGBT+ lidí,“ uvádí na stránkách zapsaný spolek Ostravský PRIDE.