/FOTOGALERIE/ Smetanův sad v Mariánských Horách prošel velkými úpravami. Pracovalo se nejen na nové zeleni, ale hlavně na změně povrchu chodníků a jejich trasování. V parku je také nové veřejné osvětlení a vyměněn mobiliář.

Smetanův sad nyní. | Foto: Magistrát města Ostravy

„Od začátku jsme návrh na celkovou úpravu parku diskutovali nejen s obyvateli okolních domů, ale také se zástupci střední školy. Park by měl sloužit nejen pro rodiče s dětmi a seniory, kteří zde bydlí, ale také pro studenty místní školy, kteří zde tráví volný čas během nebo po skončení výuky. Proto jsme park rozdělili pomyslně na dvě části. Část, která je blíže k panelové zástavbě, by měla sloužit právě více pro rodiny, vydlážděná zóna u vstupu od budovy střední školy by měla poskytovat dostatek prostoru pro setkávání studentů,“ vysvětlila Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora pro životní prostředí.