V roce 2019 spolek do programu přidal i první událost nezaměřenou čistě na děti, a to tzv. swap. Ten se koná v Kulturním domě Michálkovice a přijít může každý. Smyslem je donést věci, které doma člověk nepotřebuje a jsou v dobrém stavu, aby si je mohl odnést někdo jiný, a naopak. Za věci se neplatí, pouze za vstup, a to 30 Kč, pokud návštěvník donese něco na výměnu a 50 Kč, pokud přijde s prázdnou.

Nejvíce se vyměňuje oblečení, časté jsou však i knihy, věci do domácnosti a hračky. Lidé by neměli nosit elektroniku, zvířata, rostliny, nábytek a obecně věci, které jsou ve špatném stavu. Celou událost pořádají dobrovolníci ze spolku Placatý kámen.

„Fungujeme pod Českou tábornickou unií a jsme podobní skautu a pionýrům. Dospělí, kteří se o děti starají, fungují jako dobrovolníci, a to i náš náčelník Zdeněk Tomeček. Nemáme jiný zisk, než úsměv na tváři dětí,“ říká Lucie Truhlíková, bývalá hlavní vedoucí. Většina vedoucích a instruktorů dojížděla na tábory jako malí, takže by se dalo říct, že se tyto pozice dědí z generace na generaci.

Jejich mottem je „Velké děti malým dětem.“ Placatý kámen oficiálně funguje od roku 1998 a finančně jej podporuje Statutární město Ostrava, Havířov a městský obvod Michálkovice.

Spolek nabízí 2 celoroční oddíly, ostravský a havířovský. Schází se každý pátek od 16 do 18 hodin. Mimo klubovnu jezdí přibližně každé dva měsíce na chatu, kde je bohatší program včetně výletů. Pořádají ale také mimořádné akce. „Dělala jsem pro děti Filmový duben. Scházeli jsme se v sobotu a tvořili film s figurkami, režírovali jsme, stříhali a dabovali. Ozvali se i rodiče, jestli nepotřebujeme půjčit stativy a foťáky. To bylo moc hezké,“ říká vedoucí celotáborových her Natálie Malíková. Roční snažení pak vrcholí v létě na táborech.

„Když jsem poprvé dostala nápad swap uspořádat, tak jsem se do toho opravdu zabrala. Oslovila jsem starostu Michálkovic pana Martina Jurošku, který je skvělý. Ví, že se snažíme dělat věci pro děti a když jsem za ním s nápadem přišla, tak byl nadšený. Řekl, že rád podpoří komunitní události a zapůjčil nám kulturní dům zadarmo,“ usmívá se Lucie Truhlíková.

„Na prvním swapu v roce 2019 nám kamarád dokonce i vařil. Snažili jsme se to udělat pro návštěvníky přívětivé, mohli přijít a dát si jídlo. Při přehrabování věcí určitě jednomu vyhládne,“ doplňuje Natálie Malíková.

Na druhý ročník v roce 2020 přišlo dokonce 200 lidí za 5 hodin. „Na koronavirová opatření jsme byli připraveni a návštěvníci dostávali náramky, abychom věděli, kolik jich je. I přes tuto situaci se swap vydařil,“ informuje Lucie Truhlíková. Po ukončení akce zůstalo plno oblečení, které si nikdo neodnesl. To však nebylo na škodu.

„Měli jsme nasmlouvanou Armádu spásy a second hand Moment. Moment ale potřebuje pouze oblečení, které je dále prodejné, a tak jsme se snažili co nejlépe třídit. Stejně toho nakonec byla plná dodávka, která odcházela do second handu a druhá, která mířila do Armády spásy,“ vzpomíná.

Pro Armádu spásy pořádali také cílenou sbírku, kde lidé nosili hlavně ponožky, které jsou velmi nedostatkové, rukavice, čepice a spodní prádlo. Malá část textilu odjela i do útulku Kočky Bohumín.

„Vybrané peníze z prvního ročníku jsme darovali do komunitního centra v Michálkovicích, druhý rok se výtěžek použil na financování oddílových výletů a školení instruktorů. Vybralo se pokaždé okolo 4-5 tisíc Kč,“ uzavírá Lucie Truhlíková.

Třetí ročník swapu se po koronavirové odmlce plánuje na 9. dubna 2022 v Kulturním domě Michálkovice a organizátoři stále vymýšlejí, jak událost vylepšit. Více informací naleznete na facebookovém profilu Placatý kámen a na Placatykamen.cz.