Šmucler: Vracíme se do padesátých let

„Naložil třídu dětí, odvezl je a vyšetřil. Nejspíš si to vykázal. A zaregistroval je ke stálé péči? Nikdo neví, jestli ty děti měly zubní kazy. Hlavně není možné, aby někdo odvezl a ‚odvrtal‘ dítě bez rodičů. Uváděný počet kazů je skoro světový rekord. Je otázka, zda vše bylo nebo je k ošetření,“ řekl Šmucler.

Šéf České stomatologické komory zašel ve své kritice projektu Školáci k zubaři až tak daleko, že snahu místního politika a lékaře označil za návrat do období komunismu poloviny minulého století. „V Ostravě voličům slibují, že jim zavedou 50. léta. Je to smutné, jsme ve 21. století,“ řekl k projektu, jehož autoři se zasazují o návrat preventivních zubních prohlídek ve školách.

Beran: Říkali jsme rodičům, že zákroky platí pojišťovna

Stomatolog Lubomír Beran se nad výroky Romana Šmuclera pozastavuje a nevěřícně kroutí hlavou. „Vůbec nerozumím tomu, jak může šéf stomatologické komory, zubní lékař, takto mluvit. Procesně samozřejmě vše proběhlo, jak mělo, takže když se pan docent Šmucler ptá, zda jsou děti zaregistrované, tak ano, jsou. Veškerá vyšetření jsme vykázali pojišťovně. Akorát nás mrzí, že někteří rodiče pak neposlali děti k zákroku, protože mají zřejmě strach, že za to budou platit. A přitom jsme jim zdůrazňovali, že je to na pojišťovnu,“ říká Lubomír Beran.

Projekt zaštítila regionální pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která podle Berana brala akci jako dobrý příklad i pro ostatní lékaře. Zda se VZP podobně zachová k podobné snaze také v jiných regionech, se zatím neví.

Brzy se přidají i Dětmarovice

Ostravský stomatolog Beran nicméně chce projekt Školáci k zubaři převést na Brněnsko a Jesenicko. V Jeseníku je už prý domluvený se starostkou. Zřídí tam stabilní ordinaci, prostor nabídla radnice. „Jakmile jednou dítě ošetříme, vezmeme si ho do péče a bude chodit dvakrát ročně na preventivní prohlídky. To platí i tady u dětí ze Stonavy a Doubravy,“ říká Lubomír Beran.

Už brzy k nim přibude 29 školáků z Dětmarovic, kde také využili nabídku ostravské zubní kliniky, a autobus s dětmi tam vyrazí v půli května. „Čekal jsem, že zájem bude větší, škola má 240 žáků. Ale děti už asi zubaře mají. Uvidíme, jak to půjde dál. Bude-li zájem, můžeme akci zopakovat,“ říká starosta Dětmarovic Ladislav Rosman.

Velké kazy u dítěte způsobí trauma ze zubaře

Lubomír Beran varuje před pokračováním v zanedbávání preventivní péče o dětský chrup i s ohledem na obavy děti z budoucích možných zubařských zákroků. „Když dítě přijde s velkým kazem, doktor mu začne do zubu vrtat, odnese si tak šílený zážitek, že ho pak už k zubaři nedostanete. Dětská péče je specifická a já osobně jsem toho názoru, že by ji měly dělat lékařky. Ženy, které mají obecně bližší vztah k dětem. Dokážou na dítě působit psychologicky, umí lépe odvést jeho pozornost, povídat si s ním a mezitím mu prohlédnout zuby,“ domnívá se stomatolog, který u zmiňované hromadné návštěvy školáků z Karvinsku na své klinice odhalil u 40 dětí 130 kazů. Bez kazu bylo pouze jediné dítě.

Feber: Ne všechno v minulosti bylo špatně

Spoluautor projektu Školáci k zubaři Ondřej Feber se pozastavuje nad výtkou, že se tímto vracíme do 50. a 60. let. „Ale uvědomme si, že ne vše, co se tehdy dělalo, bylo špatně, řada věcí byla dobrá a fungovala, jen se po roce 1989 zanedbala. Rozdíl je v tom, že tehdy byla konkrétně školní péče o dětské zuby povinná. Dnes je to na rodičích a mnohdy vidíme, jaká je realita,“ argumentuje Feber.

Zubař Beran poukazuje ještě na jednu obtíž a tou je nezájem některých rodičů o stav chrupu jejich dětí. „Nejvíc to vidíme u sociálně slabých rodin. To je doslova hrůza, tito rodiče nemají zájem, aby jejich děti měly v pořádku zuby. Důvodem jsou mimo jiné peníze. Bojí se, že budou za ošetření a zákroky platit. A pak je tu také to, že nenajdou zubaře, který by se o děti staral. Mnozí třeba nevědí, že stomatologická péče je zdarma, nechce se jim hledat zubař, který pracuje na pojišťovnu,“ vysvětluje ostravský stomatolog.

A nebojí se vrátit kritiku na adresu prezidenta stomatologické komory. „Docent Šmucler je majitelem několika stomatologických klinik a potřebuje přísun pacientů. A protože zubařů je málo, nové pacienty neberou, nahrává to zubařům, kteří pracují takzvaně za hotové. Taková je strategie stomatologické komory pod vedením docenta Šmuclera,“ vysvětluje Beran.

Zubařská centra pro sociálně slabé

Beran má prý také recept na to, jak dostat bezplatnou stomatologickou péči mezi sociálně slabé vrstvy obyvatelstva. Řešením by podle něj bylo zřízení center, kam budou moci sociálně slabí rodiče s dětmi přijít a kde je lékaři bezplatně ošetří. Takových center by podle Berana bylo v Česku potřeba alespoň třicet.

„Po deseti ordinacích v každém centru. A protože naši zubaři toto dělat nechtějí, ordinovali by tam z velké části lékaři ze zahraničí, o které u nás kvůli jazykové bariéře není velký zájem. Když to uděláme, stát nám v budoucnu poděkuje,“ je přesvědčený majitel ostravské zubní kliniky AJNA Dental Clinic.

Prevence a kvalitní zubní péče od dětského věku je podle Lubomíra Berana důležitá z mnoha důvodů. „Třeba proto, že má-li dítě zkažené zuby, špatně jí, chybí mu bílkoviny, jeho tělo tím strádá a ztrácí imunitu. Dospělý, který má problémy ze zuby, zase často marodí, nepracuje a stát na něm tratí, jak za léčení, tak za placení dlouhodobé nemocenské a podobně,“ dodává lékař.