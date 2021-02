„Ordinace pomáhá lidem, kteří by se k běžné zdravotní péči kvůli spoustě bariér jinak těžko dostávali,“ říká Jana Plačková z této humanitární křesťanské organizace. V pobočce v Ostravě je vedoucí v Ordinaci AS a ve dvou domovech se zvláštním režimem Přístav poskytujících sociálně pobytové služby.

Doktoři i sestřičky v čele s MUDr. Andreou Pekárkovou se podle ní věnují lidem, kteří se stydí na „normální“ středisko či do nemocnice chodit kvůli předsudkům jiných lidí v čekárnách… a bohužel občas i zdravotnického personálu. „Začínáme čtvrtý rok působení, máme momentálně 1488 pacientů,“ popisuje Plačková.

Kožní choroby, parazitální onemocnění, zanedbané obtíže vedoucí třeba až k rakovině nebo cukrovce. S tím se setkávají „praktici“ pro bezdomovce často. Naopak, méně je pacientů, kteří nemají platné zdravotní pojištění. To si asi lidé na ulici – vyjma cizinců nejčastěji z mimounijní Ukrajiny – jsou schopni pohlídat.

„Mezi pacienty jsou takoví, co nebyli u lékaře třeba i třicet let, další poměrně často migrují. Z malých měst a obcí do velkoměsta, a tak svému praktikovi do původního bydliště už nevrátí,“ poznamenává Plačková. Pod hlavičkou AS se diagnostikuje, ošetřuje a podávají léky v pracovní dny dopoledne, někdy i po poledni.

Na první pohled obyčejná čekárna a obvyklá ordinace je v objektu azylového domova pro muže Adelante provozovaného AS v ulici U Nové válcovny 9 na Hulvákách. „Bez fotografování…“ žádá hlavní lékařka s odvoláním na ochranu osobních údajů. A právě finišující první vlnu očkování proti čínské nákaze covid-19.

Vakciny však nedostávají lidé z ulice, nýbrž pracovníci AS a klienti Přístavů fungujících ve Vítkovicích a Kunčičkách. „Máme nicméně školené zdravotníky, kteří přímo v ordinaci provádějí PCR testy na koronavirus,“ říká Plačková. Co se pandemie týče, bezdomovci se podle ní chovají ostražitěji a stahují se do ústraní.

Milan je v Přístavu

V jednom z ostravských domovů se zvláštním režimem se starají i o Milana. Svého času dlouhodobého „klienta v terénu“, jenž má za sebou mimo jiné také zdravotní obtíže. „Jeho stav se v posledních letech rapidně zhoršoval. Situaci jsme ale podchytili včas,“ uvádějí z týmu zdejší Armády spásy. Milanovi pomáhají v mrazech dostat se z ulice pomocí Nocleženek (kupónů za stovku umožňující lidem bez domova spát v noclehárně, darují se na www.noclezenka.cz) a nakonec mu zařizují místo v Přístavu. „Dobře to dopadlo,“ vzkazují z Armády spásy.