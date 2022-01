Poslední měsíce jsou pro ně jako horor. Hospodaří ve vlastní hale a na podzim se museli popasovat s krachem Bohemia Energy, od níž odebírali plyn. A nyní řeší, jestli je čeká nějaká budoucnost. „U soukromých sportovišť je to vždy hazard. Město může zatáhnout za záchrannou brzdu a využít u svých sportovišť záloh v rozpočtu, my ale nemůžeme mít rozpočet postavený v mínusu. Když to neufinancujeme, můžeme zavřít,“ říká bez příkras generální manažer FBC Ostrava Rolf Franke.

Někdy by namítl, že za první krok do jámy lvové v podobě upsání se „spekulantům“ s energiemi si mohou sami. Podle Frankeho ale florbalový klub neměl moc na výběr. „Dlouho jsme byli u ČEZ a Innogy, ale když máte vlastní zařízení, musíte hledat úspory a jedinou cestou byl dodavatel s lepšími cenami,“ popisuje Franke roční anabázi pod Bohemia Energy.

Z úspor je tak naopak masivní prodražení. Donedávna platil klub na zálohách za plyn třicet tisíc korun, s dodavatelem poslední instance je to pětinásobek – sto padesát tisíc. Přechod k trvalému dodavateli by se mu ale zatím nevyplatil. „Nyní platíme aktuální cenu, jaká je na burze, a čekáme, až cena plynu spadne, ať si ji můžeme zafixovat na delší dobu,“ vyhlíží Franke konec topné sezony a propad cen na burze.

Sportovat v teplákovkách není řešeníPlynem totiž vytápí celou halu i bazén, roční spotřebu má 400 megawatthodin. Proto jsou v klubu rádi, že alespoň elektřinu díky kogenerační jednotce nyní nemusí řešit. „Přemýšlíme, jak díru v rozpočtu zacelit, nárůst může být v milionech. Pokusíme se navýšit přítok peněz, obejdeme partnery, poprosíme o zvýšení sponzorských příspěvků,“ plánuje Rolf Franke.

Současně s tím mu je jasné, že je třeba razantně šetřit. „Musíme omezit běžné výdaje, snížit teplotu v hale, šatnách, posilovně, všude. Ale jen tak, aby vyhovovala hygienickým normám, nechceme, aby děti sportovaly v teplákovkách,“ ubezpečuje rodiče Franke.

Až úplně poslední cestou je pro FBC Ostrava zdražení členských příspěvků a vstupného. „Bylo by jednoduché přenést problém na lidi, ale ti jsou přeci v podobné situaci, navíc spotřebitelé haly nebo bazénu by tolik nikdy nemohli zaplatit. Co bychom z rodičů dětí nebo diváků seniorského florbalu dostali, je jen zlomek toho, co musíme získat,“ říká generální manažer klubu, jemuž alespoň drobně pomáhá pronájem haly jiným subjektům, například bazén využívají školy a školky pro plavecké kurzy. Příští měsíce budou klíčové.