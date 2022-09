„Ráda bych poděkovala voličům za jejich hlasy, moc si jich vážíme,“ děkovala za téměř 223 tisíc hlasů Andrea Hoffmannová, lídr kandidátky Pirátů v Ostravě. „Zatím se nelze bavit ani o úspěchu, ani o neúspěchu. Rozhodne to, jestli budeme součástí vládní koalice, nebo ne,“ říká jasně náměstkyně primátora pro školství a sport.

O tom, že by ji ve funkci, potažmo piráty v koalici mohl někdo nahradit, nyní moc nepřemýšlí. „Uvidí se, hlavně chceme naplnit svůj program, a pokud díky tomu budeme v opozici, tak to bude konstruktivní pirátská opozice, nekompromisní hlídací pes,“ upozorňuje Hoffmannová.

Na výsledku se podle ní odrazila celospolečenská situace, ceny energií a životní úroveň. „Na rozdíl od jiných stran jsme také nevytapetovali město, neměli jsme agresivní kampaň, snažili jsme se rozumně komunikovat naše výsledky práce, možná právě tady je k zamýšlení, jak to lépe uchopit příště,“ hledá důvody menšího ústupu ze scény lídr Pirátů.

Witosz: Primátor naší hodnotu zná

Podobně to vidí i radní David Witosz, toho času i místostarosta centrálního obvodu. „Zatímco my jsme dali do celé ostravské kampaně necelý milion korun, u ostatních stran je to řádově vyšší částka. Prací jsme si vydřeli výsledek, v kampani jsme ho bohužel nezužitkovali, ale právě proto jsem hrdý, že jsme byli schopni uhájit svou relevantní sílu,“ komentuje David Witosz, který zůstává optimistou.

„Soudím, že pokračování městské koalice je velmi pravděpodobné, možná s drobnými úpravami. Máme spoustu rozjetých projektů a bylo by dobře, kdyby kontinuita byla zachována. Vnímají to tak i naši partneři. Před čtyřmi lety pan primátor ani mnozí další nevěděli, kdo jsme. Teď si myslím, že si naši hodnotu uvědomují, stejně jako hodnotu toho, co jsme za čtyři roky odvedli. Nechci nám fandit, ale myslím si, že nyní ví, že jsme díky odvedené práci hodnotný koaliční partner. A každý primátor nebo starosta potřebuje složit svůj tým hlavně z pracantů,“ říká sebevědomě stavební inženýr, pro následující čtyři roky jeden ze tří pirátských zastupitelů v Ostravě.