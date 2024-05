Moravskoslezskou metropoli čeká sobotní odpoledne nabité sportovními událostmi a s tím i očekávané dopravní peklo. V Ostravar Aréně bude probíhat zápas Mistrovství světa v ledním hokeji mezi Polskem a Lotyšskem, a o pár metrů dále se na Městském stadionu uskuteční fotbalový duel Fortuna:Ligy mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví. Do Vítkovic tak budou mířit tisíce fanoušků a Deník zjišťoval, jak se do epicentra sportu v sobotu dostat.

V sobotu 11. května 2024 proběhne v Ostravě fotbalový i hokejový zápas, 8. května 2024. | Video: Deník/Petr Jiříček

Vítkovice se v sobotu stanou průsečíkem důležitých sportovních událostí. V rámci MS v hokeji, které trvá od pátku 10. do čtvrtka 23. května se v 16.20 proti sobě postaví mužstva Lotyšska a Polska. Naši sousedé se hokejového mistrovství účastní po 22 letech od jejich posledního elitního mistrovství světa v Československu, což předvídá příjezd tisíců fanoušků do Ostravy. Na jejich příjezd do Ostravar Arény se ale organizátoři připravili, a proto budou k dispozici jak odstavná parkoviště, tak i posílené spoje Dopravního podniku Ostrava, které mohou využít například i fanoušci fotbalu.

„Kvůli tomu, že před Ostravar Arénou vznikne na obou parkovištích fanzóna, tak jsou parkovací místa omezená. Proto jsme vytvořili odstavná parkoviště v ulici Závodní, u ulice Ruská u Lipového dvoru a v Dolních Vítkovicích,“ uvedla vedoucí organizačního týmu MS v ledním hokeji pro Ostravu Irena Šašková. Vytvořená P+R odstavná parkoviště vychází na 500 korun na den. Kromě parkoviště u Závodní ulice, které je doslova pár kroků od Ostravar Arény, se fanoušci z odstavných parkovišť dostanou na hokej díky posíleným tramvajovým spojům.

Na hokejové zápasy bude posílení na tramvajových linkách č. 2, 7, 11 a 12. Vznikne i tramvajová linka X, která bude jezdit na trase Nádraží Vítkovice, Sport Aréna, Dolní Vítkovice, Plynárny a zpět. Provoz speciální linky bude zajištěn po dobu šampionátu v pracovní dny v intervalu 30 minut a o víkendech v intervalu 20 minut. Po skončení večerních utkání je připraven dispečinkem DPO koordinovaný odvoz fanoušků ze zastávky Sport Aréna v Závodní ulici. Tramvajové vsuvky pojedou ve směrech Dubina, Výškovice, centrum a Poruba.

Společně se sobotním hokejovým zápasem v Ostravar Aréně proběhne na nedalekém Městském stadionu Ostrava-Vítkovice od 15 hodin i fotbalový zápas Baníku Ostrava proti Mladé Boleslavi. „Fotbalové utkání Baník x Mladá Boleslav není vyhodnoceno jako rizikové, ale vzhledem k tomu, že obě akce jsou v blízkosti, tak předpokládáme, že mohou nastat komplikace v dopravě. Parkovací plochy v okolí arény budou kapacitně omezeny, proto doporučujeme využít parkoviště v Dolní oblasti Vítkovic s následným využitím tramvajové linky X,“ uvedla mluvčí policie Pavla Jiroušková.

Kromě linky X posílí tramvajovou dopravu kvůli fotbalovým fanouškům i vložené spoje ve směrech na konečné zastávky Dubina, Výškovice, Poruba vozovna, Moravská Ostrava a Plynárny.