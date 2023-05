„Jednání se nikam nepohnula. V neděli navážeme separátními jednáními mezi Spolu a ANO, v pondělí pak znovu v širším půdorysu,“ popsal pro Deník páteční závěry Jan Dohnal (Spolu), Hana Tichánková (ANO) tentokrát status quo nekomentovala.

Primátorka Tichánková, nebo primátor Dohnal? V Ostravě se tvrdě hraje o moc

Vlastně nebylo co. „Nic se nestalo. A na rovinu nevím, kdy a co se stane. Je to padesát na padesát,“ řekl Deníku Lukáš Semerák (Ostravak) s tím, že aktuálně projednávaná verze koalice je zcela otevřená s jinými. „Při jednáních jsme zatím nejkonstruktivnější my, tak věřím, že se taky někdo pohne,“ dodal Semerák (Ostravak) s odkazem na ono už přenechané místo v radě.

I kdyby se však politici v pondělí (či třeba úterý) nakrásně dohodli, dokud se vše neodhlasuje na zastupitelstvu, nic nebude jisté. Příkladů z minulosti je několik, koneckonců i mezi stále činnými politiky padaly po koaličních jednáních po volbách v roce 2018 slova jako kudla do zad, zrada a další.

Velmi pravděpodobně už se zároveň v zákulisí otevírají i další jednání. „Pokud se v pátek ANO nerozhodne a nejpozději přes víkend vše nevypilujeme a nepodepíšeme, otevřeme jednání s klubem JDETO!!! Tomáše Macury,“ pohrozil už během týdne Jan Dohnal.

Jdeto!!! Nezařazení už nejsou nezařazení, klub Tomáše Macury věří, že to půjde

ANO už dříve zase zmiňovalo možnou verzi s SPD. To už by ale byla jednání, která by pokračovala po středečním zastupitelstvu a Ostravu by tak další měsíc řídila rada, v níž tvoří převahu politici, kteří opustili ANO.

Jaké jsou tedy nyní dvě nejpravděpodobnější myslitelné varianty koalice?



ANO (13), Spolu (9), Ostravak (8), Starostové (4), Piráti (3) = 37 křesel

Nedohodli se jednou, dvakrát, čtyřikrát… kdo ví, na kolik „rund“ budou mít ještě náladu. Přitom je to stále verze, která by zejména pro ANO byla za jakéhokoli počtu radních přijatelnější než nejpravděpodobnější alternativa.



Spolu (9), Jdeto!!! (8), Ostravak (8), Starostové (4), Piráti (3) = 32 křesel

Ostravak se Starosty dali na srozuměnou, že se přikloní raději ke Spolu než k ANO, byť právě vítěz voleb je pro ně zároveň myslitelnější partner než uskupení Jdeto!!! Pokud však stávající jednání skončí, je toto nejpravěpodobnější alternativa. ANO v takové situaci naváže jednání s SPD (7 křesel), bude však těžké sehnat další silné partnery.