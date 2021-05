Jedním z těch, kdo téma poplatku pravidelně připomínkuje a jež – podle svých slov kvůli letitému nezájmu města – býval v pravidelném kontaktu s nejedním ministrem dopravy a opakovaně žádal o schůzky, je starosta Ostravy-Nové Bělé Lumír Bahr. Není proto překvapením, že když se nyní coby první náhradník stal nově dosazeným zastupitelem Ostravy za KSČM, jako první jej zajímalo právě toto téma. Byť s ohledem na situaci ve zúženém městském měřítku.

„Pánové, nemohlo by město nějak iniciovat vyjmutí zpoplatnění dvoukilometrového úseku na území města? Z jedné městské části do druhé po zpoplatněné dálnici? Navíc s městskou hromadnou dopravou? To je ostuda! Jsme jediní v zemi,“ žádal Bahr.

Vznikl by precedentNáměstek primátora pro dopravu Vladimír Cigánek pro něj ale neměl dobré aktuální zprávy. „Jednali jsme s krajem, který je v kontaktu s ministerstvem dopravy. Z Prahy byl příslib, že pokud by šlo o dočasný krok po dobu dostavby dálnice (obchvatu Frýdku-Místku - pozn. red.), je ministerstvo o osvobození dálnice z Ostravy do Frýdku-Místku od poplatku připraveno jednat. Starostové okolních obcí ale dali jasně najevo, že nejde o dočasné, nýbrž trvalé řešení,“ okomentoval situaci Cigánek.

S trvalým osvobozením od poplatku ale ministerstvo nesouhlasilo. „Není to jediný úsek v zemi, o jehož vyjmutí se usiluje. A podle ministerstva by tím jen vznikl precedent pro další případy,“ objasnil dopravní náměstek.

Primátor Tomáš Macura alespoň ujistil, že město se bude snažit o vyjmutí kuriózního a Bahrem zmíněného dvoukilometrového úseku, byť dosud vždy bojovalo s menšími obcemi za vyjmutí celé dálnice.

Další jednání v Praze chce Ostrava iniciovat v rámci nejbližších měsíců podle časových možností ministra. „Vyjmutí celé dálnice se nám ale patrně nepodaří,“ připravil Macura region na zhasnutí světla na konci tunelu.