Vytvořili skupinu

Spojil se s lidmi ovládajícími různé firmy. Ty pak cíleně nakupovaly několikanásobně předražené reklamy od spřátelených společností, jež si reklamní prostory pronajaly přímo od provozovatelů sportovních zařízení.

DPO Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Zástupcům firem, které předražené reklamy kupovaly, Otava bez dokladů část nákladů vracel. Šlo o 60 až 80 procent. Následně docházelo k ovlivňování daňové povinnosti.

Společnosti, které předraženou reklamu prodávaly, si daňové povinnosti upravovaly prostřednictvím fiktivních faktur nastrčených obchodních společností.

Škodu na dani z příjmů právnických osob a dani z přidané hodnoty žalobce vyčíslil na více než 60 milionů korun. Podle něj šlo o dlouhodobou a soustavnou trestnou činnost, na které se Otava s dalšími lidmi podílel. Jednotliví aktéři měli jasně stanovené úkoly.

Litoval a uzavřel dohodu

Otava se ke všemu přiznal a se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu, kterou ve čtvrtek Krajský soud v Ostravě schválil. Díky ní Otava vyvázl s podmíněným tříletým trestem, který mu byl odložen na zkušební dobu pěti let. Současně dostal i peněžitý trest ve výši pět milionů korun. Peníze již dříve byly převedeny na depozitní účet Krajského soudu v Ostravě.

Na aktuálních stránkách Dopravního podniku Ostrava je fotografie představenstva, na které je stále Michal Otava (úplně vpravo), byť již z postu odstoupil.Zdroj: Foto ze stránky dpo.cz

Otava u soudu projevil lítost. „Bylo to před čtrnácti lety. Bylo mi tehdy 28 let, nedomyslel jsem důsledky. Je mi to líto,. Dneska si nedokážu vysvětlit, jak se to mohlo stát,“ řekl Otava. Na peněžitý pětimilionový trest podle svých slov získal peníze od rodiny. „Budu je splácet,“ uvedl Otava. Verdikt krajského soudu na místě nabyl právní moci.

V případu figurují i další lidé. Někteří již byli dříve pravomocně odsouzeni k podmíněným a vysokým peněžitým trestům. U dalších ještě nepadlo pravomocné rozhodnutí.

Shodou okolností před několika dny Krajský soud v Ostravě vynesl verdikt v kauze reklamní agentury Propag Storm z Frýdku-Místku. I zde šlo o prodej a nákup předražené reklamy na sportovištích a následný daňový únik ve výši 400 milionů korun. Případy ale spolu nesouvisejí. Obžalovaných bylo jedenadvacet. Patnáct z nich odešlo s tresty od pěti let do 11,5 roku.