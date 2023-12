Do outletového centra v Ostravě-Přívoze se dá od minulého týdne sjet po nové silnici z kruhového objezdu dálnice D1. Jde však pouze o jednosměrnou komunikaci.

Sjezd z D1 do outletového centra v Ostravě-Přívoze | Video: Externista

Řidiči napojení na Outlet Arenu Moravia (OAM) z D1 vítají, současně se ale ptají, proč stejnou cestou nemohou z outletu vyjet. To by výrazně ulehčilo vytížené Hlučínské ulici představující jedinou výjezdovou možnost. Deník otázku tlumočil zástupcům Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i OAM.

Změnili názor

S obousměrným napojením na D1 se původně počítalo již při plánování outletového centra. Z finálního projektu ale kvůli odmítavému stanovisku ŘSD sešlo.

ŘSD nakonec názor změnilo a souhlasilo s právě otevřeným jednosměrným připojením z D1. „Představa o rozsahu obchodního centra a systému jeho dopravního připojení se postupně vyvíjela až do dnešní podoby. Nové dopravní připojení přispěje ke zlepšení dopravní situace na stávající silnici mezi Ostravou a Ludgeřovicemi, a to přesměrováním části dopravní zátěže,“ uvedl již dříve pro Deník Miroslav Mazal z ŘSD. Silnice mohou používat jen osobní vozidla. Komunikace je povolena pouze jako dočasná stavba do 31. 12. 2031.

Proč ne obousměrně?

Na otázku Deníku, proč napojení na dálnici D1 není obousměrné, Mazal odpověděl, že dotaz je nutné směřovat na investora, tedy OAM.

Z outletového centra přišla diplomatická odpověď. „Dodatečný sjezd z dálnice D1 zajistilo centrum Outlet Arena Moravia pro zlepšení dopravní dostupnosti. Je jednosměrný, protože v současné době napojení ve druhém směru nebylo umožněno,“ uvedla bez bližšího vysvětlení Jiřina Kmenta z OAM.