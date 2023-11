/VIDEO, FOTO/ Silnice, která spojí dálnici D1 s obchodním centrem Outlet Arena Moravia (OAM) v Ostravě-Přívoze, je už několik týdnů hotová. Asfaltový povrch, svodidla, patníky, svislé i vodorovné dopravní značení.

To vše je připravené, veškeré práce již skončily. Žádné auto ale dosud tímto napojením z kruhového objezdu nad dálnicí D1 zatím oficiálně neprojelo. „Ještě neproběhla kolaudace,“ dozvěděli jsme se v outletovém centru. Úřední řízení by mohlo trvat ještě několik týdnů. Nejpozději v prosinci byl měl být zahájen provoz.

O spojnici se mluví již řadu let. Původně se s ní při plánování outletového centra počítalo. Z finálního projektu ale kvůli odmítavému stanovisku Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypadlo. ŘSD svůj názor nakonec změnilo.

„Představa o rozsahu obchodního centra a systému jeho dopravního připojení se postupně vyvíjela až do dnešní podoby. Nové dopravní připojení přispěje ke zlepšení dopravní situace na stávající silnici mezi Ostravou a Ludgeřovicemi, a to přesměrováním části dopravní zátěže,“ uvedl již dříve pro Deník Miroslav Mazal z ŘSD.

Silnice bude jednosměrná a povede z dálničního kruhového objezdu nad D1 k OAM. Určena je pouze pro osobní vozidla. Komunikace je však povolena pouze jako dočasná stavba do 31. 12. 2031. Do OAM se tak zanedlouho budou moci návštěvníci dostat ze dvou směrů – z D1 a stávajícího spojení z Hlučínské ulice. (per)