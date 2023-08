/OBRAZEM/ Obchodní centrum Outlet Arena Moravia (OAM) v Ostravě-Přívoze bude mít druhé napojení, a to přímo na dálnici D1. Stane se tak prostřednictvím budované komunikace vedoucí od vstupu do OAM ke kruhové křižovatce nad D1.

Outlet Arena Moravia v Ostravě se propojí s dálnicí D1 | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

O vybudování silnice se již diskutuje několik roků, dokonce byla zanesena v původním vizuálním návrhu. V závěrečném projektu se ale neobjevila. Tuto variantu tehdy odmítlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Zpočátku sice souhlasilo s dočasným připojením, stanovilo si však podmínky, které investor nebyl schopen splnit. Jediné spojení k OAM tak vedlo a stále vede jen z ulice Hlučínské u mostu přes řeku Odru. To se však již zanedlouho změní.

„Představa o rozsahu obchodního centra a systému jeho dopravního připojení se postupně vyvíjela až do dnešní podoby. Nové dopravní připojení přispěje ke zlepšení dopravní situace na stávající silnici mezi Ostravou a Ludgeřovicemi, a to přesměrováním části dopravní zátěže,“ uvedl Miroslav Mazal z ŘSD.

Připojení k dálnici vede přes pozemky ŘSD, které s tímto řešením vyslovilo souhlas. Půjde o jednosměrnou silnici z dálničního kruhového objezdu k OAM. Používat ji budou moci jen osobní vozidla.

A je zde ještě jedno „ale“. Komunikace je povolena jako dočasná stavba do 31. 12. 2031. Kruhová křižovatka nad D1 má sice volnou kapacitu, ta je ale připravena pro napojení chystaného obchvatu Hlučínska. Ten povede přes nový most přes řeku Odru, jehož výstavba by mohla začít v roce 2027. Půjde o nultou fázi budování obchvatu.