Pacienti Městské nemocnice Ostrava se mohou sčítat přímo na pokojích

Městská nemocnice Ostrava (MNO) nabízí hospitalizovaným pacientům příležitost zapojit se do probíhajícího „Sčítání lidu 2021“. Nabídka se týká pacientů na standardních lůžkách všech odborností. Platí také pro klienty Léčebny dlouhodobě nemocných a Domu sociálních služeb v Radvanicích, které spadají pod MNO. Sčítání bude zahájeno v pondělí 26. dubna, probíhat bude do pondělí 10. května, v době od 10 do 17 hodin.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Komisaři budou otestováni antigenním testem a budou vybaveni respirátorem FFP2. Prokazovat se budou naším identifikátorem ale také průkazem ČSÚ s fotografií a jménem. Nyní zjišťujeme, jaký zájem ze strany pacientů bude, poté je komisaři obejdou. Naopak sčítání nebude možné pro pacienty na intenzivních, covidových a dětských lůžkách. K nabídce přistupujeme ve chvíli, kdy se zlepšila situace spojená s pandemií covid-19, která nám pohyb komisařů po nemocničních odděleních umožní,“ uvedla náměstkyně ředitele pro řízení lidských zdrojů a správu Kateřina Kyselá. OBRAZEM: Dopravní peklo v Ostravě. A to je teprve začátek, podívejte se Přečíst článek › V tomto týdnu jsou distribuovány informativní letáčky na všechna vybraná oddělení. Zájem pacientů o vyplnění formuláře k sčítání mapují vrchní sestry. Komisaři se budou od pondělí pohybovat mezi pacienty, aby s nimi dokument vyplnili. Na jednotlivá oddělení se v případě potřeby budou vracet. Sčítací komisaři se zájemci vyplní formulář přímo na lůžku, kde je pacient hospitalizován. Sečíst se dá prostřednictvím elektronického, nebo listinného formuláře. Čas na jeho vyplnění je stanoven do 11. května. Více na webu scitani.cz.