Nejprve po půl osmé ráno přijali operátoři informaci z Karviné, a to o pádu z pátého patra bytového domu. „Šestatřicetiletý muž byl při vědomí, avšak prvotní lékařské vyšetření ukázalo na poranění dolní končetiny a pánve. Pacient byl zajištěn léky, krčním límcem a uložen do podtlakové matrace a následně připraven k transportu do zdravotnického zařízení," sdělil ke karvinskému zásahu záchranářů jejich mluvčí Lukáš Humpl.

O dvě hodiny později vyjížděla lékařská posádka v Ostravě k devětatřicetiletému muži, který při práci propadl střechou a spadl z výšky několika metrů. „Přivodil si při tom poranění páteře a pánve, a jeho stav byl rovněž vážný. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byl, stejně jako předchozí pacient, transportován sanitním vozidlem na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice," doplnil mluvčí informace k druhému případu.