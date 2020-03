Lze očekávat zdražení komodit, nebo kulturních či sportovních akcí a turistických atrakcí? Na koronaviru tratí téměř všichni. Jaká ale bude nejbližší budoucnost, to se nikdo neodvažuje ani předvídat.

„Jak na tom bude ekonomika po opadnutí nákazy? Řeknu to takhle: je to jako věštit z koule,“ říká ekonom a odborník na trh práce Milan Šimek, aniž by se nyní odvážil pouštět do hlubší analýzy.

Ani další kovaní odborníci v oblasti ekonomie nechtějí nic předjímat, stát se může cokoliv. „Netroufám si odhadovat, co bude dál, ekonomika dostala obrovskou ránu,“ vzkázal přes mluvčí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava tamní ekonom Martin Macháček.

NEZAMĚSTNANOST

Nikdo neví, co bude. Co podraží? Kolik živnostníků tato situace položí? A jak to bude s nezaměstnaností, když už nyní některé podniky propouštějí své zaměstnance, byť možná jen dočasně? V tomto ohledu leccos nastínil tuzemský odborový předák Josef Středula.

„Bude hodně záležet na tom, kdy virový stav skutečně pomine. Odhadujeme, že nezaměstnanost se zvýší, ale bude to spíše krátkodobý stav,“ odhaduje Středula, podle něhož bude klíčové, jak se své role zhostí stát, který by podle něj měl za zaměstnavatele suplovat vyplácení mezd.

VYPLATÍ SE INVESTOVAT?

S padající ekonomikou se nyní zároveň vyplatí investovat a zhodnocovat své úspory. O desítky procent totiž nyní padá hodnota akcií.

„Kdy jindy je nakoupit než nyní. Kdo je teď nakoupí, rozhodně na tom vydělá, až jejich hodnota zase poroste,“ predikuje opavský finanční poradce Martin David s tím, že obdobné byly situace i na začátku tisíciletí při splasknutí internetové bubliny a pak o sedm let později při nemovitostní krizi.

„V těchto případech poklesly akcie o čtyřicet až padesát procent a v dlouhodobém horizontu na tom lidé vydělali spoustu peněz.

„Nyní trh poklesl o dvacet až třicet procent. Pokud nebudete peníze vybírat v nejbližších letech, nemějte obavy a naopak zainvestujte,“ radí Martin David, podle něhož budou ve ztrátě lidé, kteří na peníze budou muset v příštích letech sáhnout.