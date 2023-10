Bude dražší, než se původně očekávalo, a možná i o pár měsíců později, než bylo v plánu. Stavba parkovacího domu u nemocnice na Fifejdách v Ostravě ale pomalu spěje ke svému konci. Kdy ho řidiči začnou využívat, kolik aut pojme, k čemu poslouží přízemí a na kolik stavba město přijde?

Stavba parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava na Fifejdách

Začalo to jako horor, příběh ale zřejmě bude mít očekávaný happy end. Pryč je doba, kdy panovaly obavy, jestli vůbec parkovací dům někdo postaví. Vítěz veřejné zakázky (Gemo) s podezřele nízkou cenou to v minulosti odmítl, stejně jako posléze druhá firma v pořadí (Hochtief), která už se zakázkou nepočítala. Ani podpisem smlouvy se společností Geosan Group za bezmála 400 milionů korun bez DPH (483 milionů s daní) ale problémy neskončily.

Firma se sice pustila do stavby na podzim 2021, už v létě následujícího roku si ale musely obě strany – město coby investor a Geosan coby zhotovitel – sednout ke stolu, aby prodiskutovaly celkovou cenu. S ohledem na všudypřítomné zdražování firma nedokázala parkovací dům za sjednanou částku postavit.

Při hledání nového zhotovitele by se však stavba městu prodražila ještě mnohem víc, proto brzy došlo k dohodě o prodražení stavby o nižší desítky milionů korun. Zhotovitel přesnou částku s ohledem na vícepráce (ale i méněpráce) ještě neví, také město jako investor je opatrné. „Náklady na výstavbu jsou v současnosti definovány ve výši přesahující 420 milionů korun bez DPH, nicméně náklady zřejmě nejsou finální," řekla Deníku mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná s tím, že k navýšení ceny došlo zejména kvůli navýšení cen stavebních materiálů.

Hotovo má být v zimě

Dnes už je hotová hrubá stavba a parkovací dům má slíbených sedm podlaží, byť se to na první pohled může zdát jako iluze. „Tři patra jsou podzemní, tři nadzemní a tím sedmým, které nebude zastřešeno, je myšlena pojízdná střecha,“ popsal pro Deník kompozici stavby vedoucí projektového týmu společnosti Geosan Group Radek Malohlava.

Firma je podle něj nyní zhruba v polovině opláštění designové fasády a byla provedena hydroizolace střechy. „V plném proudu jsou instalace zdravotechniky a elektrotechniky a brzy začneme budovat venkovní komunikaci. Budova spěje do zdárného konce,“ popsal Malohlava s tím, že do konce roku by se měla tvářit jako hotová. „Vevnitř se však ještě bude dokončovat spousta věcí,“ upozornil vedoucí projektu.

Termín, který byl původně stanoven na konec letošního roku, se už v minulých měsících posunul a aktuálně smlouva počítá s dokončením stavby v únoru příštího roku. „Aktuálně to vypadá, že termín bude dodržen, tedy pokud se neobjeví neočekávané okolnosti v podobě kruté zimy, pro tyto případy ale máme ve smlouvě standardní smluvní doložku,“ uzavřel Malohlava s tím, že objekt bude otevřený, proto se uvnitř ve velkých mrazech pracovat nedá. „Dokončení stavby lze predikovat na jaro roku 2024,“ konstatovala raději ostravská mluvčí Pokorná.

465 parkovacích stání i lékárna

S výstavbou parkovacího domu se kapacita bývalého parkoviště zvýší čtyřnásobně – ze 110 na 465 míst, z nichž sedmadvacet bude imobilních. Počítá se také s kolárnou pro 54 bicyklů. Zaměstnanci nemocnice budou parkovat ve třech podzemních podlažích, návštěvníci v přízemí a nadzemí.

„V přízemí bude v provozu lékárna o velikosti 889 metrů čtverečních, a to včetně zázemí, laboratoří a skladů. Kromě ní v patře vznikají čtyři další obchodní jednotky a součástí objektu budou veřejné záchody,“ popsala polyfunkční parter mluvčí Městské nemocnice Ostrava (MNO) Andrea Vojkovská.

Parkovací dům má vyřešit dlouhodobě nedostačující podmínky s parkováním v areálu nemocnice. „Vymístěním desítek soukromých aut z areálu dojde nejen k estetizaci veřejného prostoru, ale také k zjednodušení průjezdu sanitek a dalších obslužných vozidel areálem,“ dodal ředitel nemocnice Petr Uhlig, podle něhož MNO zpoplatnila parkování v areálu jako poslední nemocnice v Ostravě loni v dubnu. Návštěvníkům jsou tam nyní k dispozici desítky míst.