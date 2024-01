„Bohužel to byla vyprahlá zem, kde kvůli chybějícímu obrubníku v řadě zaparkovaných aut ani nešlo vidět, že se tam stát nedá. Tráva tam určitě už dlouhé rohy ani nevyklíčila,“ dodal řidič. I tyto případy, ať se na ně díváte jakýmkoli pohledem, jen dokládají, že parkování v Ostravě je pod drobnohledem.

„Před pár týdny jsem v centru dostal pokutu. Když jsem po pár dnech dorazil na služebnu městské policie zaplatit ji, strážník mi řekl, že mě sice chápe, ale že pro místní je situace už neúnosná a sepsali petici. A že tedy z nařízení města vyrážejí úderem 19. hodiny do ulic hromadně pokutovat nesprávné parkování,“ popsal svou zkušenost s parkováním v centru města Tomáš P.

Pravidla parkování přinejmenším v centru Ostravy se vyplatí dodržovat. Své o tom ví řada řidičů, kteří v posledních týdnech museli sáhnout do peněženky. Ostrava totiž nenechává nic náhodě.

Primátor: Chceme parkování korigovat

V této době ale zdaleka není jediným hříšníkem, který – ať už byly jeho důvody jakékoli – musel zpytovat svědomí. „Oficiálně jsme žádný problém neřešili a ani takový pokyn nedali. Jediné, o čem jsme se bavili – a je to tak i správně, protože problém s parkováním v centru prostě máme – je to, že chceme, ať se městská policie snaží parkování trochu korigovat. Tedy pokud není úplně havarijní situace, které by se musela věnovat,“ vysvětlil pro Deník vrchní velitel městské policie (MPO) a primátor města Jan Dohnal.

A popsal důvody. „Řidiči nám najíždějí na Masarykáč, do pěší zóny, na nové náměstí před Karolinu, kde ničí velkoformátové dlažby. Bylo to neúnosné. Řekli jsme proto městské policii, ať zvýší dohled. Řekli jsme, že jsou místa, kde bude dozor vyšší, chceme řidiče naučit, že někde se neparkuje,“ popsal příkazy ohledně parkování primátor.

„Musí to tak být, ale nebude to základ jejich činnosti. Jsou místa, kde se skutečně moc parkovat nedá, tam jsou shovívavější. Zacílili jsme na místa, kde se parkovat dá, ale řidiči tam přesto parkují špatně,“ popsal vrchní velitel strážníků.

S porušováním předpisů se strážníci setkávají často také v době konání kulturních akcí, kdy se lidé snaží zaparkovat co nejblíže místu konání. Kde je situace nejvyhrocenější? „Nejčastějšími lokalitami, kde dochází v centru města k nesprávnému parkování v době kulturních akcí, jsou ulice Čs. legií a náměstí Msgre Šrámka s přilehlými ulicemi,“ přiblížil mluvčí MPO Jindřich Machů s tím, že strážníci parkování v centru řeší dlouhodobě.

Množství ani výši pokud strážníci nepočítají

„V době konání kulturních akcí v centru města zde působíme preventivně zvýšeným počtem strážníků, kdy odkazujeme řidiče na záchytná parkoviště. V případě, že řidiči parkují v rozporu se zákonem, a to nejenom v době konání kulturních akcí, pak tyto řidiče řešíme v souladu se zákonem,“ řekl Machů.

Každý případ podle něj strážníci řeší individuálně a přihlížejí k závažnosti přestupku, ke způsobu jeho spáchání a následkům, dále k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, pohnutkám a nakonec i k osobnosti řidiče. Způsobů nesprávného parkování má být celá paleta.

Podklady o počtu hříšníků, o které by se dalo opřít a zjistit, jak se situace vyvíjí, ale strážníci nevedou. „Statistické přehledy o počtu, respektive způsobu nesprávného parkování neevidujeme. Stejně tak neevidujeme průměrnou výši pokuty. Obojí z důvodu, že se nejedná o statisticky sledovaný ukazatel,“ vysvětlil Machů. O žádné petici rezidentů, popsané řidiči, však neví.

